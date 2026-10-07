Franco Colapinto observó desde las alturas el circuito de Singapur antes de la Fórmula 1
El piloto argentino visitó la Singapore Flyer, a 165 metros de altura, y tuvo una vista privilegiada del trazado urbano de Marina Bay. Este fin de semana afrontará uno de los desafíos más exigentes de la temporada.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto observó el circuito de Marina Bay desde una noria gigante en Singapur antes del Gran Premio, como previa a una de las carreras más exigentes de la F1.
- A 165 metros de altura, el piloto analizó el trazado tras correr en Malasia. En la edición previa terminó 16° y ahora afrontará el calor extremo y las curvas técnicas.
- El fin de semana incluirá carrera Sprint y la prueba principal nocturna, un desafío clave para consolidar su continuidad y rendimiento en la máxima categoría.
Franco Colapinto tuvo una particular manera de comenzar la previa del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Antes de salir a pista, el argentino visitó la Singapore Flyer, la segunda noria mirador más alta del mundo, desde donde pudo observar el circuito urbano de Marina Bay.
A 165 metros de altura, Colapinto contempló el escenario en el que disputará su tercer Gran Premio consecutivo. Desde allí también se obtienen vistas panorámicas del distrito financiero, el río Singapur y diferentes sectores de la ciudad.
El piloto de Alpine, que viene de protagonizar una remontada en Malasia, llega con expectativas renovadas, aunque consciente de las dificultades que encontrará durante el fin de semana.
“Es uno de los fines de semana más extremos de la temporada”, señaló el argentino. El calor y la elevada humedad volverán a representar un desafío físico después de Sepang, esta vez combinado con las particularidades de un circuito callejero.
Colapinto anticipó un circuito “implacable”
El argentino definió al trazado de Marina Bay como “implacable y muy divertido de conducir”. Entre sus dificultades destacó las curvas técnicas, los baches y la cercanía de los muros, además de la particular experiencia de competir durante la noche bajo iluminación artificial.
Colapinto ya conoce el escenario: en la edición pasada finalizó en la 16ª posición.
La actividad comenzará el viernes con la única práctica libre y la clasificación para la Sprint. El sábado se disputarán la carrera corta y la clasificación principal, mientras que el Gran Premio de Singapur se correrá el domingo desde las 9.