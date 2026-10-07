Fórmula 1: la agenda que tendrá Colapinto en el Gran Premio de Singapur

Franco Colapinto tendrá otro duro examen durante este fin de semana en Singapur, donde desembarca la Fórmula 1 luego del Gran Premio de Malasia, donde el multicampeón Max Verstappen volvió al triunfo con Red Bull.
Marina Bay es uno de los circuitos urbanos más exigentes de la Fórmula 1. Combina curvas cerradas, fuertes frenadas y sectores rápidos entre las calles de Singapur, con el agregado de un clima extremadamente húmedo.
La carrera se disputa de noche y fue la primera competencia nocturna en la historia de la categoría. Desde 2023, el circuito tiene 19 curvas tras una modificación en su trazado.
Horarios y cronograma del GP de Singapur
Viernes 9 de octubre
Prácticas Libres 1: 5.30
Clasificación Sprint: 9.30
Sábado 10 de octubre
Sprint: 6 a 7
Domingo 11 de octubre
Carrera: 9
Todas la programación se podrá seguir por Disney Plus Premium y Fox Sports