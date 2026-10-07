Qué dijeron los diarios más importantes del mundo sobre la despedida de Lionel Messi de la Selección

El diario Sport, de Barcelona, puso el foco en lo futbolístico: tituló que fue el adiós que Messi se merecía, con “victoria, gol y dos asistencias”. Para El País, en cambio, la noche no tuvo nada del “lamento tanguero de lo que pudo ser y no fue”, porque el "10" ganó todos los trofeos y batió todos los récords con la celeste y blanca.