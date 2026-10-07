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Qué dijeron los diarios más importantes del mundo sobre la despedida de Lionel Messi de la Selección

La salida del capitán tras 21 años y 208 partidos con la Albiceleste ocupó tapas y portadas en todo el planeta. Las frases que eligieron para despedirlo.

TAPAS. Los principales diarios del mundo dedicaron sus portadas a la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina en el Monumental.
TAPAS. Los principales diarios del mundo dedicaron sus portadas a la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina en el Monumental.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Diarios internacionales elogiaron a Lionel Messi tras su emotiva despedida de la Selección en el Monumental, cerrando un ciclo de 21 años y 208 partidos con la Albiceleste.
  • Medios como La Gazzetta, Marca y L’Équipe destacaron su carrera, su legado con títulos mundiales y su gran actuación con gol y asistencias en su último encuentro.
  • La prensa británica advirtió sobre el difícil desafío de reemplazar a su máxima figura, marcando el fin de una era histórica para el fútbol argentino e internacional.
Resumen generado con IA

“¡Larga vida al Rey Messi!”. Con esa frase cerró La Gazzetta dello Sport su crónica de la despedida de Lionel Messi de la Selección, y no fue el único medio que se rindió ante la noche del Monumental. La salida del capitán, después de 21 años y 208 partidos, ocupó tapas y portadas en todo el mundo.

El diario italiano eligió el tango como metáfora. Citó a Enrique Santos Discépolo, que lo definió como “un pensamiento triste que se baila”, y escribió que la Argentina y Messi “bailaron juntos por última vez” ante 85.000 personas. También remarcó que fue el primer partido internacional del rosarino sin su padre, Jorge, una pérdida que, según el medio, contribuyó “enormemente” a la decisión.

En España, AS tituló “Inolvidable Messi” y habló de “la historia más grande jamás contada”, un recorrido que llevó a un pibe de Rosario a Barcelona, al “infierno argentino” y, al final, a la gloria en Maracaná, Londres, Qatar y Miami. Marca la definió como “la despedida de todos los tiempos” y destacó que la emoción no dejó al capitán cantar el himno, que interpretó el excombatiente de Malvinas Fabio Santana.

El diario Sport, de Barcelona, puso el foco en lo futbolístico: tituló que fue el adiós que Messi se merecía, con “victoria, gol y dos asistencias”. Para El País, en cambio, la noche no tuvo nada del “lamento tanguero de lo que pudo ser y no fue”, porque el "10" ganó todos los trofeos y batió todos los récords con la celeste y blanca.

Desde Francia, L’Équipe resaltó que el argentino “disfrutó” su último partido y sentenció: “El tiempo de Messi ha terminado”. En Brasil, Globoesporte tituló “Fin de una era”, destacó el gol de penal y las tres chances que no pudo convertir, y lo definió como “una de las dos grandes figuras del fútbol argentino y la más laureada de ellas”.

Un superhéroe irreemplazable

En Inglaterra, The Guardian calificó el resultado como un “detalle secundario” frente a la dimensión del evento y elogió a los hinchas argentinos. Su conclusión, sin embargo, fue una advertencia para lo que viene: “La salida de Messi deja a la Argentina con la tarea imposible de reemplazar a su superhéroe”.

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