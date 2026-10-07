Obama vuelve al ruedo para apoyar a los demócratas en las elecciones de medio término en EEUU
El expresidente participará el 24 de octubre de un acto en Detroit para respaldar al candidato al Senado por Michigan Abdul el-Sayed. Donald Trump intensifica su recorrido para apuntalar a los republicanos.
Resumen para apurados
- Barack Obama visitará Detroit el 24 de octubre para apoyar al candidato Abdul el-Sayed, buscando apuntalar a los demócratas en las elecciones legislativas frente a Donald Trump.
- La intervención ocurre mientras Donald Trump intensifica su gira electoral y Michigan, un estado clave y pendular, define una banca decisiva para la mayoría en el Senado.
- El resultado en Michigan podría inclinar el control del Congreso y consagrar a El-Sayed como el primer senador musulmán, consolidando el avance del ala progresista demócrata.
La campaña para las elecciones de medio término en Estados Unidos (EEUU) suma a una de las figuras de mayor peso entre los demócratas: Barack Obama.
El expresidente participará el 24 de octubre de un acto en Detroit para respaldar a Abdul el-Sayed, candidato al Senado por Michigan, en una disputa considerada clave para la futura composición de la Cámara alta.
El desembarco de Obama se produce mientras Donald Trump se involucró de lleno en la campaña republicana, con un recorrido de 32 días que contempla 36 mítines en 17 estados. Frente a esa ofensiva, los demócratas recurren a una de las figuras que conserva mayor respaldo dentro de sus filas para apuntalar a sus candidatos en la recta final hacia los comicios del 3 de noviembre.
“Es un honor y un privilegio anunciar que Obama se unirá a nosotros en el recorrido en Detroit el 24 de octubre. Prepárense”, anunció El-Sayed. En caso de derrotar al republicano Mike Rogers, se convertiría en el primer senador de origen musulmán en la historia de Estados Unidos.
Obama también confirmó su participación. “Con ilusión de estar en Detroit para hacer campaña por El-Sayed y Jocelyn Benson (candidata a gobernadora), y los demócratas arriba y abajo en la boleta en Michigan”, señaló el exmandatario, consignó el diario "La Nación".
Una disputa clave en Michigan
La elección de Michigan es considerada una de las pulseadas que pueden incidir en la nueva composición del Senado, que actualmente tiene mayoría republicana, al igual que la Cámara de Representantes.
El estado se convirtió en los últimos años en un territorio pendular en las elecciones presidenciales, aunque los demócratas mantienen un largo historial de victorias en las elecciones al Senado. Ningún republicano consiguió un escaño en esa categoría desde 1994.
El escenario, sin embargo, se volvió más competitivo. Hace dos años, la actual senadora demócrata Elissa Slotkin derrotó a Mike Rogers por apenas 0,3 puntos de diferencia. Ahora, uno de los dos escaños de Michigan vuelve a estar en juego tras el retiro del demócrata Gary Peters.
Según las encuestas mencionadas, El-Sayed mantiene una leve ventaja sobre Rogers, aunque dentro de los márgenes de error.
El candidato demócrata, epidemiólogo y exfuncionario de salud pública musulmán e hijo de padres egipcios, representa además el avance del ala progresista dentro del Partido Demócrata.
Obama, una figura con alto respaldo
El regreso de Obama a la campaña está respaldado por los niveles de valoración que conserva entre los estadounidenses. Una encuesta realizada por SSRS y publicada por la cadena CNN a mitad de año indicó que el 57% de los norteamericanos tiene una opinión positiva del expresidente.
Ese nivel supera los índices registrados por sus dos sucesores en la Casa Blanca: Trump, con 34%, y Joe Biden, con 30%.
Entre los votantes independientes, la valoración de Obama es más del doble de la que obtienen tanto Trump como Biden. Además, mantiene un respaldo prácticamente unánime dentro del electorado demócrata.
Los demócratas consideran especialmente relevante su presencia en Detroit, donde cerca del 75% de la población es afroamericana y el expresidente mantiene un alto nivel de popularidad.
Según funcionarios demócratas citados por AP, Obama aumentará su participación durante la etapa final de la campaña, con más actos y anuncios publicitarios. La semana pasada grabó varios spots en respaldo de candidatos demócratas a gobernador y al Senado que serán difundidos en los próximos días.
Además, este miércoles encabezará en Great Falls, Virginia, un evento de recaudación de fondos para el Comité de Campaña Senatorial Demócrata. Será su primera actividad con el brazo de campaña del partido para el Senado en este ciclo electoral.
La interna demócrata
El crecimiento de El-Sayed y de otros candidatos de su misma línea profundizó las diferencias dentro del Partido Demócrata.
El establishment partidario sostiene que las propuestas moderadas son las más adecuadas para competir en los distritos y estados decisivos. El ala progresista y los demócratas socialistas, en cambio, plantean que una parte importante del electorado busca un cambio radical frente a las políticas del gobierno de Trump.
En ese espacio, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aparece como una de las principales figuras.
Obama ya había participado este año en actividades de campaña. Entre ellas, estuvo en Austin, Texas, junto al candidato al Senado James Talarico y a Gina Hinojosa, candidata a gobernadora.
También Kamala Harris se sumó recientemente a la campaña de El-Sayed. El 22 del mes pasado, la exvicepresidenta compartió un acto con el candidato en Detroit y lo presentó como una figura cercana a algunas de las causas que marcaron su propia trayectoria política.
“El Senado debería actuar como un freno a los abusos de esta administración. Y les aseguro que la persona sentada a mi derecha sería uno de esos frenos una vez electo”, afirmó Harris al respaldarlo.