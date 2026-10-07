Obama vuelve al ruedo para apoyar a los demócratas en las elecciones de medio término en EEUU

El desembarco de Obama se produce mientras Donald Trump se involucró de lleno en la campaña republicana, con un recorrido de 32 días que contempla 36 mítines en 17 estados. Frente a esa ofensiva, los demócratas recurren a una de las figuras que conserva mayor respaldo dentro de sus filas para apuntalar a sus candidatos en la recta final hacia los comicios del 3 de noviembre.