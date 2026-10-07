Messi y los hinchas, un vínculo para siempre: la vuelta olímpica que nadie quería que terminara

Él mismo lo dijo después, micrófono en mano: en más de 20 años con la celeste y blanca nunca dejó de dar el máximo. No hacía falta que lo jurara. Lo había demostrado en julio, en Estados Unidos, cuando, en su sexto Mundial, empujó a la Argentina hasta la final y dejó en cada partido lo poco o mucho que le quedaba. La final se escapó por la mínima ante España, en Nueva Jersey, y en el Monumental nadie se lo reprochó. Lo que el estadio le devolvió anoche fue eso: el cariño que se gana el que lo dejó todo. No el que ganó todo, que también, sino el que nunca se guardó nada.