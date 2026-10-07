Peste neumónica: Rusia confirmó que no existe riesgo de una epidemia, pero la OMS duda de su informe

Investigación en un laboratorio de máxima seguridad

Con el paso de las horas, Rospotrebnadzor, el organismo ruso de control sanitario, declaró en un comunicado que estaba reduciendo las medidas de precaución que había implementado tras concluir que no existía riesgo de epidemia y que había compartido su información más reciente con la OMS. Según precisó el organismo, no se detectaron casos de peste entre ninguna persona que hubiera estado en contacto con la trabajadora fallecida, identificada como Darya Shipilova, y el 90% de las personas puestas en cuarentena fueron liberadas después de que casi 5.000 pruebas de laboratorio no detectaran ningún patógeno peligroso.