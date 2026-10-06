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Peste neumónica: la OMS pide información a Rusia por la muerte de una trabajadora por un posible caso

El organismo sanitario señaló que aún no recibió una notificación oficial sobre el fallecimiento ocurrido en Irkutsk y mantiene contacto con las autoridades rusas.

La OMS consideró muy bajo el riesgo sanitario en Europa y entre moderado y bajo en la región siberiana. FOTO X
La OMS consideró "muy bajo" el riesgo sanitario en Europa y entre "moderado y bajo" en la región siberiana. FOTO X
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La OMS solicitó información a Rusia este martes tras la muerte, el 2 de octubre en Siberia, de una laboratorista por un posible caso no notificado de peste neumónica.
  • La víctima trabajaba con patógenos peligrosos en Irkutsk. Tras alertas de EE.UU. y rumores de cuarentenas, el Kremlin afirmó que se trata de neumonía no establecida.
  • La OMS evalúa el riesgo como muy bajo en Europa y moderado en Siberia, mientras monitorea la situación con expertos para descartar una eventual propagación del patógeno.
Resumen generado con IA

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido a las autoridades rusas más información sobre la muerte por un posible caso de peste neumónica de una trabajadora de un laboratorio que estudia patógenos peligrosos en la región de Irkutsk (Siberia, este de Rusia) el 2 de octubre.

"La OMS aún no ha recibido una notificación oficial al respecto a través del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)", que obliga a los países a responder en un plazo de 24 horas, indicó este martes en rueda de prensa el portavoz de la agencia sanitaria de Naciones Unidas, Christian Lindmeier

La fuente oficial agregó que ya el 3 de octubre, tras detectarse por el sistema interno de vigilancia este caso, la OMS se puso en contacto con las autoridades rusas en virtud del RSI, y desde entonces "mantiene el contacto" con ellas, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.

Lindmeier también señaló que entre el 3 y el 5 de octubre la OMS ha incorporado para hacer seguimiento del suceso a expertos técnicos de su oficina regional en Copenhague y de la sede central de Ginebra, "incluidos especialistas en amenazas y agentes patógenos de alto riesgo". 

"Muy bajo" el riesgo sanitario

Pese a las precauciones, la OMS considera por ahora "muy bajo" el riesgo sanitario en Europa tras conocerse el fallecimiento, aunque lo eleva a 'entre moderado y bajo' en Irkutsk, la región siberiana donde se registró. 

El gobierno de Estados Unidos emitió el domingo 4 de octubre una alerta por este caso, a la que el Kremlin respondió al día siguiente con un llamamiento a la calma y a tener en cuenta exclusivamente las informaciones del servicio ruso de defensa del consumidor. Aseguró que se trata de una "neumonía de etiología no establecida".

Según medios rusos, las autoridades pusieron en cuarentena varios hospitales de Irkutsk, incluyendo un centro pediátrico, por sospechas de peste pulmonar, un extremo que la OMS no quiso confirmar.

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