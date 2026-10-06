Nobel de Física para Francis Halzen por descubrir el origen de los neutrinos de alta energía

Halzen tiene 82 años y dirige el Instituto de Investigación en Física de Partículas Elementales de la Universidad de Wisconsin-Madison. Recibirá 12 millones de coronas suecas, equivalentes a poco más de un millón de euros. Al enterarse de la noticia, mientras se encontraba en Italia, el científico dijo que había sido una gran sorpresa y agradeció las palabras del jurado durante la comunicación telefónica con Estocolmo.