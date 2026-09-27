Cuatro Nobel y el Nobel que no fue en LA GACETA Literaria

La sátira y la IA

Darío Fo, el dramaturgo italiano cuyo Nobel en 1997 causó sorpresa por tratarse de un autor ligado al teatro popular, fue “cazado” cinco años después en Milán por Cristiana Zanetto, colaboradora de nuestro suplemento que también aparece en el libro con excepcionales entrevistas a Umberto Eco y a Anita Ekberg. En el fragmento que incluimos en el libro, Fo hace una extraordinaria defensa del teatro satírico: “Es ético y profundo… La sátira ha ayudado, a través de los siglos, a desarrollar la conciencia de la gente, sobre todo de las clases inferiores, para que entiendan que ellos mismos tienen el poder de modificar su situación”.