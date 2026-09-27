Cuatro Nobel y el Nobel que no fue en LA GACETA Literaria

Los ganadores del Nobel Mario Vargas Llosa, Odysséas Elýtis, Kazuo Ishiguro y Darío Fo comparten las páginas del libro LA GACETA Literaria 1949-2026. Los premios, claro, a veces resaltan más por sus omisiones, y el libro incluye también a Borges, el caso más emblemático.
Jorge Estrella, otro de los autores presentes en el libro, lo contó en estas páginas. En la primavera de 1976 Borges recibió el honoris causa de la Universidad de Chile. Después de la ceremonia, caminaron juntos por un pasillo de la universidad. “Le hubiera propuesto una apuesta: diez a uno que el Nobel que se está decidiendo estos días no es para mí. Y que el motivo es la defensa que acabo de hacer de Chile”, le dijo Borges.
Pocos meses antes, LA GACETA Literaria publicó “La luna”, poema de Borges dedicado a María Kodama que formaría parte del libro Cosmogonías, ilustrado por Aldo Sessa. “Hay tanta soledad en ese oro”, comienza.
Borges había estado en Tucumán en 1949. Junto con Sabato habían viajado a la provincia para dar una serie de charlas. Sabato se quedó una temporada y fue un impulsor clave del entonces proyecto de LA GACETA Literaria. Colaborador asiduo de los primeros números, trajo a sus páginas a autores como Silvina y Victoria Ocampo, Bioy Casares o Vicente Barbieri.
Al año siguiente de la publicación del poema de Borges, la Academia Sueca le otorgó a Odysséas Elýtis el Nobel de Literatura. El escritor griego colaboraba en LA GACETA Literaria desde 1970. Para el libro elegimos el poema Domingo 19 C. “Voy y tengo cerca el perro de la luna”, dice uno de sus versos.
La sátira y la IA
Darío Fo, el dramaturgo italiano cuyo Nobel en 1997 causó sorpresa por tratarse de un autor ligado al teatro popular, fue “cazado” cinco años después en Milán por Cristiana Zanetto, colaboradora de nuestro suplemento que también aparece en el libro con excepcionales entrevistas a Umberto Eco y a Anita Ekberg. En el fragmento que incluimos en el libro, Fo hace una extraordinaria defensa del teatro satírico: “Es ético y profundo… La sátira ha ayudado, a través de los siglos, a desarrollar la conciencia de la gente, sobre todo de las clases inferiores, para que entiendan que ellos mismos tienen el poder de modificar su situación”.
El testimonio de Kazuo Ishiguro, Nobel 2017, llega a través de Alejandro Duchini. Habla de una cuestión que no puede ser más actual. Se refiere a los temas de Klara y el sol, novela de 2021 en la que la narradora es una Amiga IA diseñada para relacionarse con adolescentes. “El negocio de las empresas de tecnología no favorece el desarrollo emocional de los seres humanos. Hace falta controlar a las grandes tecnológicas“, advierte Ishiguro en el texto escogido en el libro de LA GACETA Literaria.
¿Cuándo se jodió la Argentina?
Mario Vargas Llosa es el cuarto Nobel incluido en el libro. En 2011, algunos meses después de recibir el reconocimiento, llegó a Buenos Aires para inaugurar la Feria del Libro, después de un polémico intento de censura impulsado por funcionarios de la época. Cuando le dije que venía de LA GACETA me respondió “claro, el diario en el que empezó Tomás Eloy”, recordando a su viejo amigo fallecido un año antes.
Reformulé para la Argentina la célebre pregunta de Conversación en La Catedral: “¿En qué momento se había jodido el Perú?” “El de Argentina es un caso extraordinario… Tuvo grandes pensadores, justamente de la cultura de la libertad, como Alberdi. La Argentina tenía todas las condiciones para llegar a ser Suiza o Suecia, por tomar dos países modelo. ¿Qué ocurrió? No hubo ninguna catástrofe natural. Hubo políticas equivocadas que se instalaron y en las que se ha perseverado“, reflexionó.
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