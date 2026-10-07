Premio Nobel de Química 2026: quiénes son Henri B. Kagan y Kenso Soai y por qué ganaron

Resumen para apurados
- La Academia Sueca otorgó este miércoles en Estocolmo el Nobel de Química 2026 a Henri Kagan y Kenso Soai por sus hallazgos en síntesis asimétrica y homoquiralidad molecular.
- Kagan superó límites para orientar moléculas y Soai creó la primera reacción que favorece una imagen especular, descifrando cómo los seres vivos adoptan una sola forma química.
- Los avances impulsan el diseño seguro de nuevos fármacos y abren líneas clave para entender el origen químico de la vida mediante la producción de moléculas homóquirales.
El Premio Nobel de Química 2026 fue otorgado este miércoles a los científicos Henri B. Kagan y Kenso Soai por sus descubrimientos relacionados con los “efectos no lineales y autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica”.
La Real Academia Sueca de Ciencias destacó que los trabajos de ambos investigadores ayudaron a resolver uno de los grandes interrogantes de la química: cómo puede surgir la homoquiralidad, una propiedad por la cual los organismos vivos utilizan una sola orientación espacial de determinadas moléculas esenciales.
El reconocimiento tiene además aplicaciones concretas en el desarrollo de medicamentos. Muchas moléculas existen en dos versiones que son imágenes especulares entre sí, pero los seres vivos pueden reaccionar de manera diferente ante cada una de ellas. Por eso, lograr producir una versión específica resulta fundamental para diseñar fármacos y otros productos químicos.
Quién es Henri B. Kagan, ganador del Nobel de Química 2026
Henri B. Kagan, de 95 años y profesor de la Universidad de París-Saclay, desarrolló una nueva manera de manipular las reacciones químicas para obtener moléculas con una determinada orientación espacial.
Según la Fundación Nobel, su trabajo permitió superar los límites que hasta entonces se consideraban posibles en la producción de imágenes especulares de las moléculas.
Sus descubrimientos tuvieron especial importancia para los químicos que trabajan en la fabricación de medicamentos, sabores, aromas y nuevos materiales.
Kenso Soai y la reacción que revolucionó la química
El japonés Kenso Soai, de 76 años y profesor de la Universidad de Ciencias Naturales de Tokio, diseñó la primera reacción química capaz de formar predominantemente una de las dos posibles imágenes especulares.
La denominada reacción de Soai se convirtió en uno de los experimentos más destacados de la química y despertó un nuevo interés por comprender cómo pudo surgir la asimetría química en los primeros procesos vinculados con el origen de la vida.
A partir de este descubrimiento, investigadores de distintos países comenzaron a estudiar reacciones capaces de producir moléculas homóquirales, entre ellas aminoácidos y azúcares, componentes fundamentales de los organismos vivos.
Cuánto dinero recibirán los ganadores del Nobel de Química
Kagan y Soai compartirán la dotación económica del Premio Nobel de Química 2026, que asciende a 12 millones de coronas suecas, equivalentes a unos 1,2 millones de dólares.
Cuándo se entrega el Premio Nobel de Literatura 2026
El anuncio del Premio Nobel de Literatura 2026 será este jueves y completará la primera parte de la semana de los Nobel.
El lunes se conoció el premio de Medicina, otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus investigaciones en optogenética. El martes fue anunciado el Nobel de Física, que recibió Francis Halzen por sus trabajos relacionados con los neutrinos de alta energía.
En la previa del anuncio de Literatura, el argentino César Aira continúa entre los nombres mencionados en las especulaciones sobre posibles ganadores, aunque el premio se caracteriza por mantener en secreto la identidad del elegido hasta el momento del anuncio oficial.