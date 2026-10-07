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La Sole le cantó “Brindis” a Messi en el Monumental y el abrazo entre ambos emocionó al estadio

La cantante de Arequito le dedicó las últimas estrofas cara a cara. Es el tema que sonó en el vestuario campeón y que en 2006 le había cantado a Maradona.

ABRAZO. La Sole y Messi, fundidos en un abrazo tras “Brindis”, la canción que acompañó al plantel campeón del mundo y sonó en su adiós.
ABRAZO. La Sole y Messi, fundidos en un abrazo tras “Brindis”, la canción que acompañó al plantel campeón del mundo y sonó en su adiós.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Soledad Pastorutti le cantó "Brindis" a Lionel Messi en el Monumental tras vencer a Benín, en el marco de la emotiva despedida del capitán de la Selección Argentina.
  • La canción acompañó al plantel campeón desde 2021 y la artista ya se la había dedicado a Diego Maradona en 2006, repitiendo un histórico abrazo 20 años después.
  • El adiós de Messi, calificado por él como el día más triste de su carrera, marca el cierre de su ciclo con la Selección e inicia una nueva etapa para el equipo nacional.
Resumen generado con IA

El 3-0 sobre Benín ya era historia y el Monumental se quedó en silencio. Con un poncho con los colores de la bandera, Soledad Pastorutti apareció en el campo para cantar “Brindis”, ante miles de hinchas que no pudieron contener las lágrimas en la despedida de Lionel Messi.

A medida que avanzaba la canción, la Sole se fue acercando al plantel hasta quedar frente al capitán. Le dedicó las últimas estrofas cara a cara. El rosarino, visiblemente conmovido, la escuchó rodeado de sus compañeros, y ambos terminaron fundidos en un abrazo que fue una de las postales de la noche.

La elección del tema no fue casual. El propio "10" había usado “Brindis” para musicalizar el video con el que anunció su retiro de la Selección, el 31 de agosto. Ya lo había hecho en enero de 2023, cuando se cumplió un mes de la final ganada ante Francia en Qatar.

La canción forma parte de la intimidad del grupo. Según contó la cantante, Lionel Scaloni le reveló que el plantel la cantaba en entrenamientos, concentraciones y viajes desde la Copa América 2021. En 2023, en el homenaje de la Conmebol a los campeones del mundo, la Sole ya se la había interpretado al equipo, y el capitán no pudo ocultar su emoción.

La historia tiene otro capítulo que la vuelve especial. “Brindis” fue compuesta por Afo Verde para celebrar los primeros diez años de carrera de la artista de Arequito, y el 7 de octubre de 2006 ella cerró un recital en el Gran Rex dedicándosela a Diego Maradona. Aquella noche también terminó en un abrazo. Veinte años después, casi al día, el gesto se repitió con Leo.

Después, la voz del capitán

Cuando se apagó la música, el capitán tomó el micrófono. “Es difícil poder hablar una noche como la de hoy”, empezó, con la voz quebrada. Más adelante definió la jornada como “seguramente el día más triste” de su carrera, ante un estadio que todavía tenía en el aire los versos de la Sole.

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