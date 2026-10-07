La Sole le cantó “Brindis” a Messi en el Monumental y el abrazo entre ambos emocionó al estadio

La canción forma parte de la intimidad del grupo. Según contó la cantante, Lionel Scaloni le reveló que el plantel la cantaba en entrenamientos, concentraciones y viajes desde la Copa América 2021. En 2023, en el homenaje de la Conmebol a los campeones del mundo, la Sole ya se la había interpretado al equipo, y el capitán no pudo ocultar su emoción.