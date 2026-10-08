Redrado cuestionó el modelo económico de Milei: “Más de lo mismo garantiza un país solo para 10 millones de argentinos”

El expresidente del Banco Central sostuvo que la economía atraviesa una situación en la que una parte importante de la población tiene dificultades para cubrir sus gastos básicos y debe recurrir al endeudamiento para llegar a fin de mes. En ese contexto, planteó la necesidad de avanzar hacia una nueva etapa del programa económico que combine la estabilidad macroeconómica con una mejora de los ingresos y la generación de puestos de trabajo.