EconomíaNoticias económicas

Dólar e inflación: qué esperan los analistas consultados por el Banco Central

La autoridad monetaria difundió el REM de septiembre, elaborado a partir de las proyecciones de 44 participantes. Los analistas también estimaron una caída del PIB en el tercer trimestre y una desocupación del 7,5%.

BCRA.
BCRA.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Analistas del REM proyectaron para septiembre una inflación del 1,9% y un dólar a $1.614 para diciembre en Argentina, según el relevamiento mensual del Banco Central.
  • El relevamiento de 44 entidades reflejó una leve suba de precios frente al mes previo, una baja trimestral del PIB del 1,0% y un desempleo del 7,5% para el tercer trimestre.
  • Para el cierre anual se proyecta una inflación del 30%, un crecimiento económico del 1,5% y un superávit comercial favorable superior a los 25.700 millones de dólares.
Resumen generado con IA

Las consultoras y bancos que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectaron que la inflación de septiembre se ubicó en el 1,9% mensual, lo que representa una leve suba de 0,1 puntos porcentuales respecto de la encuesta previa. 

En cuanto al IPC Núcleo, el indicador que mide la evolución de los precios sin incluir los componentes estacionales ni regulados, los participantes del mercado proyectaron un avance del 1,8% para septiembre, también 0,1 puntos porcentuales por encima del informe anterior.

Para el mediano plazo, los consultores económicos estimaron que la inflación cerrará 2026 en un 30% interanual, es decir, de diciembre contra diciembre. En tanto, la variación de precios prevista para los próximos 12 meses se ubicó en el 21,1%.

Dólar: cuánto esperan los analistas para diciembre

En el mercado cambiario, la mediana de los pronósticos ubicó al tipo de cambio nominal oficial promedio en $1.545 por dólar para octubre de 2026.

Para el cierre de diciembre, los analistas prevén un valor de $1.614 por dólar. De concretarse esa proyección, implicaría una variación interanual del 11,5% respecto del cierre de 2025.

Entre los 10 pronosticadores con mejor desempeño histórico, la cotización promedio esperada para fin de año fue algo menor: $1.602 por cada dólar.

Respecto de la actividad económica, los especialistas calcularon que el Producto Interno Bruto (PIB) desestacionalizado registró una caída del 1,0% durante el tercer trimestre de 2026. Para el cuarto trimestre, en cambio, proyectaron una recuperación del 1,8%.

De esta manera, la previsión para todo 2026 anticipa un crecimiento promedio del PIB del 1,5% en relación con 2025.

En materia laboral, el REM proyectó una tasa de desocupación abierta del 7,5% de la Población Económicamente Activa (PEA) para el tercer trimestre y del 7,7% para el cuarto trimestre de 2026.

Tasas, comercio exterior y resultado fiscal

En cuanto a las tasas de interés, los analistas estimaron que la tasa mayorista TAMAR de bancos privados se ubicará en el 23,56% TNA durante octubre, equivalente a una tasa efectiva mensual del 1,94%. Para diciembre de 2026, la proyección se ubicó en el 23,50% TNA.

Finalmente, para el acumulado anual de 2026, los participantes del REM proyectaron un superávit comercial de U$S25.701 millones. La estimación contempla exportaciones por U$S101.200 millones e importaciones por U$S75.499 millones.

En las cuentas públicas, los analistas estimaron para 2026 un superávit fiscal primario del sector público de $15,0 billones.

Temas TucumánBuenos AiresBanco Central de la República ArgentinaLuis CaputoGobierno nacionalSantiago BausiliJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña
1

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
2

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección
3

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi
4

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
5

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Ranking notas premium
El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
1

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos
2

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
3

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027
4

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales
5

Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales

Más Noticias
Quiénes son y a qué se dedican los tres hermanos de Lionel Messi

Quiénes son y a qué se dedican los tres hermanos de Lionel Messi

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

El increíble parecido de Sofi Martínez con su mamá: quién es Fernanda Mateos y a qué se dedica

El increíble parecido de Sofi Martínez con su mamá: quién es Fernanda Mateos y a qué se dedica

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

Horóscopo chino: los signos del horóscopo chino que recibirán un impulso clave en octubre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos del horóscopo chino que recibirán un impulso clave en octubre, según Ludovica Squirru

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Comentarios