Dólar e inflación: qué esperan los analistas consultados por el Banco Central

Resumen para apurados
- Analistas del REM proyectaron para septiembre una inflación del 1,9% y un dólar a $1.614 para diciembre en Argentina, según el relevamiento mensual del Banco Central.
- El relevamiento de 44 entidades reflejó una leve suba de precios frente al mes previo, una baja trimestral del PIB del 1,0% y un desempleo del 7,5% para el tercer trimestre.
- Para el cierre anual se proyecta una inflación del 30%, un crecimiento económico del 1,5% y un superávit comercial favorable superior a los 25.700 millones de dólares.
Las consultoras y bancos que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectaron que la inflación de septiembre se ubicó en el 1,9% mensual, lo que representa una leve suba de 0,1 puntos porcentuales respecto de la encuesta previa.
En cuanto al IPC Núcleo, el indicador que mide la evolución de los precios sin incluir los componentes estacionales ni regulados, los participantes del mercado proyectaron un avance del 1,8% para septiembre, también 0,1 puntos porcentuales por encima del informe anterior.
Para el mediano plazo, los consultores económicos estimaron que la inflación cerrará 2026 en un 30% interanual, es decir, de diciembre contra diciembre. En tanto, la variación de precios prevista para los próximos 12 meses se ubicó en el 21,1%.
Dólar: cuánto esperan los analistas para diciembre
En el mercado cambiario, la mediana de los pronósticos ubicó al tipo de cambio nominal oficial promedio en $1.545 por dólar para octubre de 2026.
Para el cierre de diciembre, los analistas prevén un valor de $1.614 por dólar. De concretarse esa proyección, implicaría una variación interanual del 11,5% respecto del cierre de 2025.
Entre los 10 pronosticadores con mejor desempeño histórico, la cotización promedio esperada para fin de año fue algo menor: $1.602 por cada dólar.
Respecto de la actividad económica, los especialistas calcularon que el Producto Interno Bruto (PIB) desestacionalizado registró una caída del 1,0% durante el tercer trimestre de 2026. Para el cuarto trimestre, en cambio, proyectaron una recuperación del 1,8%.
De esta manera, la previsión para todo 2026 anticipa un crecimiento promedio del PIB del 1,5% en relación con 2025.
En materia laboral, el REM proyectó una tasa de desocupación abierta del 7,5% de la Población Económicamente Activa (PEA) para el tercer trimestre y del 7,7% para el cuarto trimestre de 2026.
Tasas, comercio exterior y resultado fiscal
En cuanto a las tasas de interés, los analistas estimaron que la tasa mayorista TAMAR de bancos privados se ubicará en el 23,56% TNA durante octubre, equivalente a una tasa efectiva mensual del 1,94%. Para diciembre de 2026, la proyección se ubicó en el 23,50% TNA.
Finalmente, para el acumulado anual de 2026, los participantes del REM proyectaron un superávit comercial de U$S25.701 millones. La estimación contempla exportaciones por U$S101.200 millones e importaciones por U$S75.499 millones.
En las cuentas públicas, los analistas estimaron para 2026 un superávit fiscal primario del sector público de $15,0 billones.