Las urnas de Choromoro están listas para ser analizadas

Según contó, quienes advirtieron la pieza se comunicaron con gente de la Facultad de Ciencias Naturales, quienes les indicaron que deben hablar con la gente de Patrimonio de la provincia -que pertenece al Ente Cultural-. “Estos se comunicaron con el Instituto de Arqueología y Museo; dentro de todas las áreas de este, una es la de rescate arqueológico, que coordinamos María José y yo”, dijo. Y explicó que como se trata de rescate, es una situación en la cual no se cuenta con mucho tiempo para planificar, para organizar. “Nos avisaron el jueves y el sábado estábamos en el campo”, recordó Taddei.