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Paramount compró Warner Bros: nace Skydance

La empresa resultante se llamará Skydance.

MONTO. La operación se concretó por U$S 110.000 millones.
MONTO. La operación se concretó por U$S 110.000 millones.
Hace 5 Hs

Paramount Skydance completó la adquisición de Warner Bros Discovery por U$S 110.000 millones y creó un gigante audiovisual bajo el liderazgo de David Ellison, que reunirá Paramount, Warner Bros, CBS News, CNN, HBO y CBS. La compañía prevé integrar Paramount+ y HBO Max y alcanzar unos U$S 6.000 millones en ahorros en tres años.

La operación, una de las mayores fusiones mediáticas de la historia, fue aprobada tras un acuerdo con 12 estados estadounidenses.

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La empresa resultante se llamará Skydance y comenzará a cotizar con el símbolo "SKYD", mientras que las acciones de Warner Bros. dejarán de negociarse. David Ellison compartirá la conducción con Ynon Kreiz, hasta ahora CEO de Mattel.

Harry Potter y Superman

El tamaño de la nueva compañía se advierte en su catálogo. Skydance pasa a controlar Warner Bros., Paramount, New Line Cinema, Miramax y DC Studios, junto con Paramount+, HBO Max, Pluto TV y Discovery+.

Bajo ese mismo paraguas quedarán franquicias como Harry Potter, Game of Thrones, El Señor de los Anillos, Misión: Imposible, Star Trek, Transformers, Bob Esponja y Looney Tunes, además de los personajes de DC, entre ellos Batman, Superman y Wonder Woman.

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El nuevo grupo enfrenta cuestionamientos por posibles despidos, menor producción cinematográfica y riesgos para la independencia editorial de CNN.

Los vínculos de la familia Ellison con Donald Trump generaron preocupación en el ámbito periodístico. El presidente respaldó la operación: “Va a ser una gran compañía”, dijo al salir de la Casa Blanca.

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