Paramount compró Warner Bros: nace Skydance

Paramount Skydance completó la adquisición de Warner Bros Discovery por U$S 110.000 millones y creó un gigante audiovisual bajo el liderazgo de David Ellison, que reunirá Paramount, Warner Bros, CBS News, CNN, HBO y CBS. La compañía prevé integrar Paramount+ y HBO Max y alcanzar unos U$S 6.000 millones en ahorros en tres años.