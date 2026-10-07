Paramount compró Warner Bros: nace Skydance

Paramount Skydance completó la adquisición de Warner Bros Discovery por U$S 110.000 millones y creó un gigante audiovisual bajo el liderazgo de David Ellison, que reunirá Paramount, Warner Bros, CBS News, CNN, HBO y CBS. La compañía prevé integrar Paramount+ y HBO Max y alcanzar unos U$S 6.000 millones en ahorros en tres años.
La operación, una de las mayores fusiones mediáticas de la historia, fue aprobada tras un acuerdo con 12 estados estadounidenses.
La empresa resultante se llamará Skydance y comenzará a cotizar con el símbolo "SKYD", mientras que las acciones de Warner Bros. dejarán de negociarse. David Ellison compartirá la conducción con Ynon Kreiz, hasta ahora CEO de Mattel.
Harry Potter y Superman
El tamaño de la nueva compañía se advierte en su catálogo. Skydance pasa a controlar Warner Bros., Paramount, New Line Cinema, Miramax y DC Studios, junto con Paramount+, HBO Max, Pluto TV y Discovery+.
Bajo ese mismo paraguas quedarán franquicias como Harry Potter, Game of Thrones, El Señor de los Anillos, Misión: Imposible, Star Trek, Transformers, Bob Esponja y Looney Tunes, además de los personajes de DC, entre ellos Batman, Superman y Wonder Woman.
El nuevo grupo enfrenta cuestionamientos por posibles despidos, menor producción cinematográfica y riesgos para la independencia editorial de CNN.
Los vínculos de la familia Ellison con Donald Trump generaron preocupación en el ámbito periodístico. El presidente respaldó la operación: “Va a ser una gran compañía”, dijo al salir de la Casa Blanca.