DeportesFútbol

"Me siento uno más de ustedes": el venezolano que llegó a la despedida de Messi en su propia Scaloneta

Nader Nahim vive en el país desde hace nueve años. Su Fiat 600, ploteado con los campeones del mundo y firmado por Scaloni

UNO MÁS. Nader Nahim, venezolano, posa junto a su Fitito celeste y blanco antes de la despedida de Messi.
UNO MÁS. Nader Nahim, venezolano, posa junto a su Fitito celeste y blanco antes de la despedida de Messi. Foto: Gonzalo Cabrera Terrazas
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El venezolano Nader Nahim llegó hoy al estadio Monumental en su Fiat 600 ploteado para homenajear a Lionel Messi en su partido de despedida de la Selección Argentina.
  • El auto, firmado por Lionel Scaloni en Pujato y decorado con caricaturas de los campeones, ya había acompañado los festejos de la obtención del Mundial de Qatar en 2022.
  • El caso visibiliza la integración de los migrantes y el fervor popular por el último partido del capitán argentino, consolidando su legado cultural y deportivo.
Resumen generado con IA

DESDE BUENOS AIRES.- En medio de la multitud que se acerca al Monumental, un auto celeste y blanco obliga a frenar. Es un Fiat 600, el clásico Fitito, ploteado con las caricaturas de Julián Álvarez, Lionel Scaloni, Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Nicolás Otamendi. Sobre el techo lleva un gigantesco gorro de bufón y un muñeco con la “10”. Los hinchas lo rodean y le sacan fotos. Al volante está Nader Nahim, un venezolano que vive en Buenos Aires desde hace nueve años.

El auto tiene su propia historia. "En 2022 fue parte de la Selección: acompañó a los jugadores desde el aeropuerto y estuvo con los colectivos. En 2026 no sabíamos qué hacer y dijimos: 'Lo ploteamos y le metemos todo'. Mirá lo que salió: una obra maestra", contó a LA GACETA. Habla de los festejos de diciembre, tras el título en Qatar. Lo tiene desde 2020, en plena pandemia, y asegura que está en óptimas condiciones. "Mantenerlo no cuesta nada. Es simplemente darle lo que necesita, y mirá: regala puro amor", agregó.

El Fitito lleva, además, la firma de Lionel Scaloni. El entrenador lo vio en Pujato, su pueblo natal, en Santa Fe. "Le pareció un espectáculo. Estaba aturdido de tanta gente que lo fue a visitar, pero cuando vio el autito, le gustó", relató Nader.

La idea de las caricaturas fue de un conocido. "Cuando lo vimos ploteado dijimos: 'Pa, no puede ser, qué impresionante'", recordó. Sobre el baúl lleva una pequeña réplica de la Copa del Mundo y una frase que todos entienden: "¿Qué mirás, bobo?". Messi se la dedicó a Wout Weghorst después del partido ante Países Bajos, por los cuartos de final de Qatar 2022, y se convirtió en remera, meme y canción.

Detrás del proyecto también hay una idea comercial. Nader trabaja en FixApple, una empresa de servicio técnico de Apple cuyo nombre aparece en la carrocería. "De ahí nació el proyecto de hacerle publicidad, y acá está", explicó. Sin embargo, el Fitito no tiene otro destino que la calle. "Simplemente regalar alegría. La gente se llena de alegría cuando lo ve. Es pura alegría", sostuvo. Alcanza con ver a los hinchas que lo rodean para darle la razón.

Su amor por la Selección no conoce de pasaportes. Llegó desde Venezuela hace nueve años y hoy vive la despedida del capitán como un argentino más. "De verdad que es emocionante. De verdad que me siento uno más de ustedes", reconoció. La frase se parece mucho a la que Messi eligió en la carta con la que anunció su retiro de la Selección, publicada el 31 de agosto: "Ahora voy a ser uno más de ustedes".

Gracias, Messi

¿Qué significa Messi para él? "Messi es una alegría para todos. Lo más que le puedo decir es darle las gracias. Gracias, Messi", respondió. ¿Qué le agradece? "Todo lo que nos dio", resumió. Esta noche, cuando el capitán juegue ante Benín su último partido con la Selección, el Fitito celeste y blanco también será parte de la despedida.

Temas Lionel MessiBuenos AiresSelección Argentina de fútbolJulián ÁlvarezNicolás OtamendiRodrigo De PaulLionel Scalonila despedida de Messi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Messi y los gigantes”: se conoció el tráiler de la serie animada de Lionel Messi y hay una sorpresa argentina

“Messi y los gigantes”: se conoció el tráiler de la serie animada de Lionel Messi y hay una sorpresa argentina

Scaloni valoró la actitud de la Selección y anticipó la despedida de Messi: “Va a ser inolvidable”

Scaloni valoró la actitud de la Selección y anticipó la despedida de Messi: “Va a ser inolvidable”

El último baile de Messi: este sábado, LA GACETA entrega un póster exclusivo

El último baile de Messi: este sábado, LA GACETA entrega un póster exclusivo

Lionel Messi llegó al país y crece la expectativa por su presencia en el Monumental

Lionel Messi llegó al país y crece la expectativa por su presencia en el Monumental

La emotiva historia de Messi a los 11 años: caminó solo hasta un cementerio para visitar a su abuela

La emotiva historia de Messi a los 11 años: caminó solo hasta un cementerio para visitar a su abuela

Lo más popular
Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña
1

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
2

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección
3

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi
4

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
5

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Ranking notas premium
El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
1

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos
2

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
3

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027
4

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales
5

Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales

Más Noticias
Quiénes son y a qué se dedican los tres hermanos de Lionel Messi

Quiénes son y a qué se dedican los tres hermanos de Lionel Messi

La emotiva historia de Messi a los 11 años: caminó solo hasta un cementerio para visitar a su abuela

La emotiva historia de Messi a los 11 años: caminó solo hasta un cementerio para visitar a su abuela

¿Qué sentís vos con la despedida de Messi? Esto están diciendo nuestros lectores

¿Qué sentís vos con la despedida de Messi? Esto están diciendo nuestros lectores

Juegan al rugby inclusivo en Los Tarcos y ahora correrán juntos los 21K LA GACETA

Juegan al rugby inclusivo en Los Tarcos y ahora correrán juntos los 21K LA GACETA

Despedida de Messi: quiénes serán los grandes ausentes entre los campeones del mundo

Despedida de Messi: quiénes serán los grandes ausentes entre los campeones del mundo

Los Guepardos, un rival inédito: quién es Benín, el equipo que tendrá enfrente Messi en su despedida

Los "Guepardos", un rival inédito: quién es Benín, el equipo que tendrá enfrente Messi en su despedida

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi

A qué hora corre Colapinto en Singapur: el cronograma completo del fin de semana de F1

A qué hora corre Colapinto en Singapur: el cronograma completo del fin de semana de F1

Comentarios