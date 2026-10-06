"Me siento uno más de ustedes": el venezolano que llegó a la despedida de Messi en su propia Scaloneta

El auto tiene su propia historia. "En 2022 fue parte de la Selección: acompañó a los jugadores desde el aeropuerto y estuvo con los colectivos. En 2026 no sabíamos qué hacer y dijimos: 'Lo ploteamos y le metemos todo'. Mirá lo que salió: una obra maestra", contó a LA GACETA. Habla de los festejos de diciembre, tras el título en Qatar. Lo tiene desde 2020, en plena pandemia, y asegura que está en óptimas condiciones. "Mantenerlo no cuesta nada. Es simplemente darle lo que necesita, y mirá: regala puro amor", agregó.