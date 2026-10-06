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"No sabemos si festejar o estar tristes": el hincha de Monteros que verá a Messi por primera y última vez

Leandro Páez nunca había visto a la Selección en una cancha. El fanático se lamenta que el interior no haya tenido la chance de despedir al capitán.

PRIMERA VEZ. Leandro Páez, hincha de Boca, nunca había visto a la Selección en vivo hasta esta noche.
PRIMERA VEZ. Leandro Páez, hincha de Boca, nunca había visto a la Selección en vivo hasta esta noche. Foto: Gonzalo Cabrera Terrazas
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Leandro Páez viajó desde Tucumán al Monumental para presenciar hoy el partido de despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina ante Benín.
  • El aficionado nunca vio a Messi en vivo y lamentó el esfuerzo de viajar a Buenos Aires, criticando que el interior no tuviera la chance de despedirlo.
  • El adiós del capitán cierra una era histórica para la Selección Argentina, abriendo una etapa de incertidumbre sobre el futuro deportivo sin su máximo líder.
Resumen generado con IA

DESDE BUENOS AIRES.- Leandro Páez nunca había visto a Lionel Messi en una cancha. Tampoco a la Selección. Esta noche, en el Monumental, lo verá por primera vez, y también por última: el capitán jugará ante Benín su partido de despedida. Tiene 28 años y viajó desde Monteros, para estar en el adiós.

"Siempre venimos a ver a Boca, pero a la Selección es la primera vez", contó. El viaje lo vivió con sentimientos encontrados. "Fue lindo, con sensaciones de felicidad y de tristeza. No sabemos cómo encontrarnos en este momento. No sabemos si festejar por todo lo que ganó Messi y todo lo que nos regaló, o estar tristes porque no lo vamos a volver a ver en la cancha", explicó.

En su relato también aparece un reclamo, que hace en nombre de las provincias. "Estamos un poco dolidos, porque tuvimos que hacer mucho esfuerzo para venir del interior a Buenos Aires. No se dio la oportunidad de que el interior pudiera verlo y disfrutarlo. Si cuando la Selección fue a Córdoba él hubiera estado, iba a ser una gran emoción para todo el interior del país, que mueve mucha gente. No tuvimos esa posibilidad", se lamentó.

El 30 de septiembre, la Selección goleó 4-0 a Bolivia en el estadio Kempes, en Córdoba, pero sin Messi, que ya había anunciado su retiro. La posibilidad de que se despidiera en esa provincia quedó descartada y la AFA eligió el Monumental, donde el capitán jugará su partido 208 con la celeste y blanca, en un estadio en el que nunca perdió con la Selección.

Con el correr de las horas, las emociones crecen. "No hay palabras que puedan describir esta emoción, estas sensaciones, estos sentimientos que uno va encontrando a medida que se acerca el partido. Nos vamos dando cuenta, vamos cayendo. Esperamos mucho de esta noche y es muy hermoso poder estar viviéndolo", describió.

Cuando le preguntan qué le agradecería al capitán, las palabras no le alcanzan. "La verdad, no se me ocurre nada. Es difícil describirlo, porque es mucho sentimiento. Todavía no caemos. No sabemos si ponernos mal porque se despide o si simplemente hay que disfrutar", admitió.

A los 28 años, Leandro vivió toda la era Messi: las finales perdidas, las críticas, la renuncia de 2016, la vuelta y los títulos. "Siempre esperamos mucho de él y muchas veces fuimos muy duros con el futbolista, pero nos dio muchísimo. Nos deja una enseñanza: volver a levantarse, aun cuando era muy criticado", reconoció.

La vida después del “10”

¿Se imagina el fútbol sin Messi? "Es un poco difícil. Fue como en la época de Diego Maradona: cuando no lo tuvimos más, costó, hasta que apareció Messi. Ahora solo queda afrontar lo que viene. Creo que como Selección tenemos mucho futuro. Ojalá Scaloni siga y nos siga dando mucha felicidad. Pero sin Messi, la verdad, es muy difícil", reflexionó. Esta noche, en Núñez, la primera vez que lo vea en una cancha será también la última.

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