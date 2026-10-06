"No sabemos si festejar o estar tristes": el hincha de Monteros que verá a Messi por primera y última vez

En su relato también aparece un reclamo, que hace en nombre de las provincias. "Estamos un poco dolidos, porque tuvimos que hacer mucho esfuerzo para venir del interior a Buenos Aires. No se dio la oportunidad de que el interior pudiera verlo y disfrutarlo. Si cuando la Selección fue a Córdoba él hubiera estado, iba a ser una gran emoción para todo el interior del país, que mueve mucha gente. No tuvimos esa posibilidad", se lamentó.