Un cambio de colectivo y más de 1.200 kilómetros: la odisea de una tucumana para despedir a Messi

Lo que provoca Messi

A la hora de pensar qué le agradece al capitán, Soria habla de algo que va más allá de los goles y los títulos. "La alegría y la emoción. Los partidos con él eran para compartir en familia, con un almuerzo de por medio. Lo que significó el Mundial fue una alegría total, no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Eso es lo que él provoca", explicó. Esta noche, junto con su grupo de tucumanos, tendrá la oportunidad de agradecérselo desde la tribuna.