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Un cambio de colectivo y más de 1.200 kilómetros: la odisea de una tucumana para despedir a Messi

Jessica Soria, de 33 años, viajó con un grupo de comprovincianos para ver el último partido del capitán con la Selección

DESDE TUCUMÁN. Jessica Soria, con la campera negra en sus manos, y sus compañeros de viaje llegaron a Buenos Aires para el último partido del capitán con la Selección.
DESDE TUCUMÁN. Jessica Soria, con la campera negra en sus manos, y sus compañeros de viaje llegaron a Buenos Aires para el último partido del capitán con la Selección. Foto: Gonzalo Cabrera Terrazas
Por Gonzalo Cabrera TerrazasEnviado especial Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La tucumana Jessica Soria llegó hoy al Monumental de Buenos Aires tras viajar 1.200 km para presenciar el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina.
  • La hincha superó demoras y un cambio de ómnibus en un viaje grupal para homenajear al capitán, quien cierra 21 años de trayectoria y más de 200 partidos albicelestes.
  • El adiós de Messi sella una era histórica en el fútbol nacional, movilizando a multitudes federales y marcando el fin de su etapa como jugador activo en la Selección.
Resumen generado con IA

DESDE BUENOS AIRES.- "Es un partido fabuloso, que no me perdería por nada". Jessica Soria tiene 33 años, es tucumana y ya está en el Monumental, donde esta noche, a las 20, Lionel Messi jugará ante Benín su último partido con la Selección. Para llegar recorrió más de 1.200 kilómetros en ómnibus. Cuando le preguntan qué significa estar en la despedida del capitán, lo resume en pocas palabras. "Significa un montón".

La despedida pone fin a 21 años de Messi con la camiseta argentina. El rosarino debutó en la mayor en 2005 y desde entonces jugó 207 partidos, convirtió 125 goles y ganó, entre otros títulos, el Mundial de Qatar 2022. En la carta en la que anunció su retiro, publicada el 31 de agosto, les avisó a los hinchas. "Ahora voy a ser uno más de ustedes".

El viaje le exigió dejar todo en pausa. "Dejé el trabajo, dejé mi casa y no sé qué voy a encontrar cuando vuelva. Pero estoy acá y estoy muy contenta", contó. No llegó sola. Forma parte de un grupo grande de comprovincianos que viajó a Buenos Aires para el adiós del “10”. "Vine con gente que conocí en el colectivo y con la que ya me hice amiga. Somos muchos y somos todos tucumanos", agregó.

El trayecto no fue sencillo. "Fueron muchas horas. El viaje fue larguísimo, con demoras, y tuvimos que cambiar de colectivo. Pero estamos acá, con mucha expectativa por lo que va a ser esta noche", relató. Ese cambio sumó tiempo de viaje y algo de incertidumbre a un recorrido que ya de por sí era largo.

Quedarse afuera, sin embargo, nunca fue una opción para ella. Cuando tuvieron que cambiar de unidad, la tucumana ya tenía pensado un plan alternativo. "Le dije al chofer: 'Me busco la terminal de Córdoba, me tomo otro colectivo y me voy. Llego como sea, aunque sea haciendo dedo'", recordó. La determinación tenía una razón: no quería perderse una noche que no se va a repetir.

La entrada la consiguió a través de una empresa de turismo de Tucumán, la misma con la que viajó todo el grupo. Las localidades para la despedida se agotaron días atrás. La fiesta en el estadio de River empezará a las 17.30, con shows en vivo, y se extenderá después del partido con un homenaje al capitán. Para Messi será el partido 208 con la celeste y blanca, en un estadio donde nunca perdió con la Selección.

Lo que provoca Messi

A la hora de pensar qué le agradece al capitán, Soria habla de algo que va más allá de los goles y los títulos. "La alegría y la emoción. Los partidos con él eran para compartir en familia, con un almuerzo de por medio. Lo que significó el Mundial fue una alegría total, no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Eso es lo que él provoca", explicó. Esta noche, junto con su grupo de tucumanos, tendrá la oportunidad de agradecérselo desde la tribuna.

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