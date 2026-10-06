La Justicia declaró inconstitucional el decreto de Milei que frenó la Ley de Financiamiento Universitario

El magistrado cuestionó el mecanismo utilizado por la administración libertaria para suspender, en los hechos, la ejecución de una ley que había sido ratificada por el Congreso nacional después de que ambas cámaras rechazaran el veto presidencial. En consecuencia, ordenó a la Casa Rosada dictar de inmediato las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir con la normativa, consignó el sitio Infobae.