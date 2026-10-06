El llamativo rol del “Papu” Gómez en la despedida de Lionel Messi

Resumen para apurados
- Alejandro Gómez comentará para la TV de Kuwait la despedida de Lionel Messi tras ausentarse del Monumental por motivos logísticos ligados a su club de Emiratos Árabes.
- Invitado por AFA, el jugador no ve al plantel desde Qatar 2022. Tras cumplir una sanción por dopaje, Gómez retomó la actividad en Italia antes de fichar por el Forte Virtus.
- Su rol como analista televisivo posterga el esperado reencuentro público con los campeones mundiales durante el último partido de Messi con la Selección nacional.
Alejandro “Papu” Gómez será uno de los campeones del mundo ausentes en el Monumental durante la despedida de Lionel Messi de la Selección. Sin embargo, el futbolista tendrá una participación particular durante la jornada: será comentarista para la televisión de Kuwait.
El atacante viajó al país asiático para incorporarse a la cobertura de la cadena Sasha Sasha. Allí participará de un estudio de análisis presentado por Al-Khalasi y compartirá la transmisión con el relator Fares Awad y el exfutbolista egipcio Mido.
De esta manera, seguirá el encuentro ante Benín desde un lugar completamente diferente al del resto de sus excompañeros.
Por qué el “Papu” Gómez no estará en el Monumental
La AFA había invitado a todos los integrantes del plantel campeón del Mundial de Qatar 2022 para acompañar a Messi en su despedida. Gómez, sin embargo, no podrá viajar a Buenos Aires debido a cuestiones logísticas relacionadas con su reciente incorporación al Forte Virtus, de la segunda división de Emiratos Árabes Unidos.
Su ausencia también postergará el reencuentro con buena parte de aquel grupo. El “Papu” no volvió a reunirse con sus antiguos compañeros de la Selección desde los festejos posteriores a la conquista de Qatar.
Después de cumplir su sanción por dopaje, Gómez había regresado oficialmente a la actividad profesional en noviembre de 2025 con el Calcio Padova, de la Serie B italiana. Ahora, instalado nuevamente en Medio Oriente, tendrá un inesperado papel en una noche especial para el fútbol argentino: analizar desde la televisión kuwaití el último partido de Messi con la camiseta albiceleste.