El llamativo rol del “Papu” Gómez en la despedida de Lionel Messi

Después de cumplir su sanción por dopaje, Gómez había regresado oficialmente a la actividad profesional en noviembre de 2025 con el Calcio Padova, de la Serie B italiana. Ahora, instalado nuevamente en Medio Oriente, tendrá un inesperado papel en una noche especial para el fútbol argentino: analizar desde la televisión kuwaití el último partido de Messi con la camiseta albiceleste.