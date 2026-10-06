San Martín y un posteo especial para despedir a Lionel Messi: “Gracias por todo, capitán”

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán homenajeó a Lionel Messi en redes sociales previo a su último partido con la Selección en el Monumental, agradeciendo su histórica trayectoria.
- El club compartió una imagen del capitán junto a emotivos mensajes de despedida, sumándose a los reconocimientos nacionales antes del amistoso de la Albiceleste ante Benín.
- El adiós de Messi tras más de dos décadas en el seleccionado genera una ola de tributos federales, marcando el fin de una era histórica para el fútbol argentino.
La despedida de Lionel Messi de la Selección también generó repercusiones en Tucumán. En la previa del encuentro frente a Benín en el Monumental, San Martín se sumó a los homenajes para el capitán con una publicación en sus redes sociales.
El club de Ciudadela compartió una imagen de Messi con la camiseta argentina y una frase que sintetizó el sentimiento por el cierre de su etapa en el seleccionado: “Las despedidas son esos dolores dulces. ¡Gracias por todo, Capitán!”.
La publicación estuvo acompañada por otro breve mensaje de agradecimiento. “Gracias por hacernos tan felices, Capitán”, escribió San Martín junto a un emoji de emoción y la bandera argentina.
Post Instagram
El homenaje se conoció durante una jornada marcada por los mensajes hacia Messi desde diferentes ámbitos del deporte. El rosarino afrontará ante Benín su último encuentro con la camiseta de la Selección después de más de dos décadas defendiendo los colores argentinos.
San Martín eligió así sumarse a la despedida desde Tucumán, con una publicación que rápidamente recibió reacciones de sus hinchas. Entre los comentarios se repitieron los corazones y los mensajes de agradecimiento hacia el capitán argentino.