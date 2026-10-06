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El rugby argentino se unió a la despedida de Messi: “Te vamos a extrañar”

Julián Montoya, Santiago Mare y Paula Pedrozo, capitanes de Los Pumas, Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés, respectivamente, homenajearon al capitán de la Selección Argentina antes de su último partido ante Benín.

Martín Rodríguez le regaló la camiseta del seleccionado de rugby a la Pulga en 2014.
Martín Rodríguez le regaló la camiseta del seleccionado de rugby a la "Pulga" en 2014.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los capitanes del rugby argentino homenajearon a Lionel Messi en Buenos Aires antes de su despedida de la Selección ante Benín, agradeciendo su legado.
  • Julián Montoya, Santiago Mare y Paula Pedrozo difundieron mensajes donde resaltaron la resiliencia, humildad y valores humanos del 10 albiceleste.
  • El reconocimiento unánime consolida a Messi como un referente ético y deportivo que trasciende el fútbol e inspira a futuras generaciones de atletas.
Resumen generado con IA

La despedida de Lionel Messi de la Selección trascendió las fronteras del fútbol. En las horas previas al encuentro frente a Benín en el Monumental, los capitanes de los principales seleccionados argentinos de rugby le dedicaron mensajes de agradecimiento y reconocimiento.

Julián Montoya, capitán de Los Pumas, destacó especialmente la capacidad de Messi para sobreponerse a los momentos difíciles. “Gracias por enseñarnos a todos los argentinos a creer, a confiar, a trabajar. A seguir adelante, sobre todo, cuando las cosas no salen”, expresó.

Además, resaltó su figura más allá de lo deportivo. “Sos una inspiración para todos nosotros. Sos un ejemplo como deportista, pero mucho más como persona”, aseguró. Y cerró con un mensaje especial: “Muchas gracias por llevar los colores argentinos a lo más alto, pero sobre todo de la manera que lo hiciste. Muchas gracias, Leo. Te vamos a extrañar”.

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Un ejemplo que trascendió el fútbol

Santiago Mare, capitán de Los Pumas 7's, también hizo hincapié en el legado que deja el rosarino. “Para estas generaciones haber sido contemporáneo a vos es un privilegio enorme”, señaló.

El jugador del seleccionado de seven destacó “los valores”, “la humildad” y la capacidad de “nunca rendirte y nunca bajar los brazos” de Messi. “Sos un ídolo y un ejemplo a seguir para todos los deportistas y todas las personas que te han visto”, agregó.

Por último, Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, habló en representación del rugby femenino. “Destacar tu firmeza y resiliencia, pero principalmente tu dedicación. Trascendiste el fútbol”, expresó.

“Sos una imagen de inspiración para cualquier argentino y para cualquier persona en este mundo. Así que respeto y admiración absoluta. Que sigas encontrando la felicidad. Gracias”, concluyó Pedrozo.

    

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