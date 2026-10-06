El rugby argentino se unió a la despedida de Messi: “Te vamos a extrañar”

Además, resaltó su figura más allá de lo deportivo. “Sos una inspiración para todos nosotros. Sos un ejemplo como deportista, pero mucho más como persona”, aseguró. Y cerró con un mensaje especial: “Muchas gracias por llevar los colores argentinos a lo más alto, pero sobre todo de la manera que lo hiciste. Muchas gracias, Leo. Te vamos a extrañar”.