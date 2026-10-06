¿Qué sentís vos con la despedida de Messi? Esto están diciendo nuestros lectores

Llegó el día que nadie quería. Desde las 20 en el estadio Monumental, Lionel Messi jugará ante Benín su último partido con la Selección. Será el encuentro 208 de una historia que empezó en agosto de 2005, en Budapest, y que deja 125 goles.
¿Qué sentimiento te deja esta despedida al capitán de la Selección? ¿Te provoca tristeza, alegría, melancolía? ¿Qué mensaje le dejarías hoy a Messi?
Para que puedas dejar tu sentimiento plasmado, desarrollamos una aplicación en la que podés compartir tu emoción con todos los lectores de LA GACETA. Votá y dejá una frase que resuma tu despedida al más grande de todos.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
Ranking notas premium