Juegan al rugby inclusivo en Los Tarcos y ahora correrán juntos los 21K LA GACETA

Cuando le preguntan a Jerónimo Fernández de Ulivarri qué distancia quiere correr, la respuesta casi siempre es la misma: la carrera más larga. No importa demasiado cuántos kilómetros aparezcan por delante. "Jero" quiere estar ahí, entre corredores, bocinas, saludos y gente que lo alienta. Gastón Yance y sus amigos se encargan del resto: empujan su silla, se turnan cuando el cansancio aparece y avanzan con él hasta la llegada. La próxima aventura será la más exigente. Gastón ya se inscribió para correr los 21K LA GACETA y también anotó a “Jero”. Ambos recorrerán la distancia completa y, detrás de la silla, habrá un grupo preparado para repartirse el esfuerzo.