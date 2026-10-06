Juegan al rugby inclusivo en Los Tarcos y ahora correrán juntos los 21K LA GACETA
Gastón Yance y Jerónimo Fernández de Ulivarri se conocieron a través del rugby inclusivo y hace un año comenzaron a participar juntos de carreras. "Jero" tiene parálisis cerebral y utiliza una silla adaptada que sus amigos se turnan para empujar. Después de completar 10 kilómetros en El Cadillal, irán por su desafío más ambicioso.
Resumen para apurados
- Gastón Yance correrá los 21K LA GACETA junto a Jerónimo Fernández, joven con parálisis cerebral, en una silla adaptada para cumplir su meta de participar en la distancia mayor.
- Ambos se conocieron en el rugby inclusivo de Los Tarcos. Hace un año compiten juntos y sumaron una silla especial tras haber completado pruebas de 8 y 10 kilómetros.
- El desafío impulsa la inclusión en el atletismo tucumano. Además, el equipo ya proyecta adaptar la silla a bicicletas o botes para disputar un futuro triatlón integrado.
Cuando le preguntan a Jerónimo Fernández de Ulivarri qué distancia quiere correr, la respuesta casi siempre es la misma: la carrera más larga. No importa demasiado cuántos kilómetros aparezcan por delante. "Jero" quiere estar ahí, entre corredores, bocinas, saludos y gente que lo alienta. Gastón Yance y sus amigos se encargan del resto: empujan su silla, se turnan cuando el cansancio aparece y avanzan con él hasta la llegada. La próxima aventura será la más exigente. Gastón ya se inscribió para correr los 21K LA GACETA y también anotó a “Jero”. Ambos recorrerán la distancia completa y, detrás de la silla, habrá un grupo preparado para repartirse el esfuerzo.
“Nosotros nos adaptamos a lo que él quiere. Si él quiere correr la carrera más larga, vamos a hacerlo”, explicó Yance.
La historia entre ambos nació lejos del atletismo. Gastón es profesor de Educación Física y trabaja desde hace años con personas con discapacidad. En 2019 se incorporó a una experiencia de rugby inclusivo en Cardenales y decidió trasladar posteriormente el proyecto a Los Tarcos, donde comenzó a desarrollarse a fines de 2020.
“Lo tomé como un objetivo personal y me encantó tanto que pensé que en el club vendría muy bien”, recordó. Desde entonces, el proyecto creció, participó de encuentros nacionales e incluso llegó a un Mundial en Irlanda durante 2022.
Fue dentro de ese espacio donde su vínculo con Jero se hizo más fuerte. Jerónimo tiene parálisis cerebral, vive cerca de Gastón y sus familias mantienen una relación cercana. Hace aproximadamente un año decidieron trasladar aquella experiencia de inclusión hacia otro escenario.
La primera prueba fue una maratón organizada por DAPI para personas con discapacidad. Todavía no contaban con una silla preparada específicamente para correr, pero encontraron la manera.
“Había muchos amigos de él y del rugby inclusivo ayudando, colaborando, tirando con sogas y empujando la silla”, contó Gastón.
Desde entonces, el desafío fue creciendo. Hace alrededor de dos meses recibieron una silla adaptada que puede desplazarse con mayor facilidad sobre distintas superficies. Con ella ya completaron varias pruebas. Hace dos semanas recorrieron 10 kilómetros en El Cadillal y el último fin de semana participaron de otros ocho kilómetros.
Las carreras también permitieron descubrir cuánto disfruta Jero de la experiencia. Gastón recuerda especialmente una prueba de ocho kilómetros en la que inicialmente temió que la distancia pudiera resultar agotadora para su amigo.
“Iba riéndose, hablando y saludando a todo el mundo. Estuvo prácticamente una hora feliz y sonriendo. Le encanta relacionarse con la gente, que le toquen bocina y que lo saluden”, relató.
Los 21 kilómetros obligarán a elevar nuevamente la exigencia. Gastón y quienes lo acompañen se irán turnando para empujar la silla. Para hacerlo, ellos también necesitan prepararse físicamente. Jero, mientras tanto, aprovecha algunos días de la semana para salir a recorrer distintos lugares.
“Si se puede correr durante la semana, lo sacamos lunes, miércoles y viernes. Vamos a dar un paseo por el barrio, por el parque o por algún lado”, explicó Yance.
Para Gastón, correr tampoco es algo nuevo. Además de su relación con el rugby, participó como voluntario de iniciativas solidarias vinculadas con el deporte y el acompañamiento de niños bajo tratamiento oncológico. También corrió los 21K de LA GACETA el año pasado. Lo que encuentra en las distancias largas es, fundamentalmente, un reto.
“El desafío es lo que más me gusta. El paisaje, la organización, el grupo, los amigos y el apoyo que recibís durante toda la carrera son maravillosos”, señaló.
Sin embargo, con Jero los proyectos ya empiezan a superar al atletismo. Junto con su padre analizan cómo adaptar la silla a una bicicleta. También imaginan la posibilidad de llevarlo a un bote y hasta de nadar junto a él.
“Tenemos una mirada muy ambiciosa. Pensamos hasta en un triatlón. Queremos llegar lo máximo que se pueda”, anticipó Gastón.
Antes habrá una meta concreta. Serán 21 kilómetros, la distancia más extensa que hayan afrontado juntos. Para Gastón y sus amigos implicará entrenarse, organizar relevos y empujar. Para “Jero” será otra oportunidad de hacer aquello que tanto disfruta.
“Él es muy feliz socializando. Habla mucho con todos los que corren a su lado, cuenta las cosas que hace y las que quiere hacer”, resumió Gastón. “Eso lo mantiene activo a él y a nosotros, aún más”.
Y si nuevamente alguien le pregunta a “Jero” cuánto quiere correr, la respuesta ya parece conocida: todo lo que se pueda.