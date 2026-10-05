21k LA GACETA

Últimas horas para inscribirse en los 21K LA GACETA: cómo acreditarse, dónde retirar el kit y los horarios

La carrera se correrá el 11 de octubre y todavía hay tiempo para asegurar un lugar en las distancias de 21, 10 y 5 kilómetros.

La remera que se usará en la cuarta edición de la carrera de LA GACETA.
La remera que se usará en la cuarta edición de la carrera de LA GACETA.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA cierra el 30 de septiembre la preventa de inscripciones a precios promocionales para su maratón de 21K, 10K y 5K, que se correrá el 11 de octubre en Tucumán.
  • Los valores van de $42.750 a $61.750, con descuentos acumulables del 20% para socios del Club LA GACETA y del 15% para miembros de running teams.
  • A partir del 1 de octubre entrarán en vigencia nuevas tarifas con aumentos de hasta $65.000 para la distancia mayor, rumbo a la largada del evento deportivo.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva está en marcha para una nueva edición de los 21K de LA GACETA, que se correrá el 11 de octubre. Quienes todavía no aseguraron su lugar aún están a tiempo de anotarse para todas las distancias: 21, 10 y 5 kilómetros.

El gran evento deportivo tendrá epicentro en el hotel Sheraton (avenida Soldati 440) y reunirá a miles de runners de la provincia y de otros puntos del país. Las inscripciones continúan abiertas en este link para quienes quieran ser parte de esta nueva edición.

La inscripción general para los 21K cuesta $65.000; los 10K tienen un valor de $55.000 y los 5K, $45.000. Los socios de Club LA GACETA mantienen un 20% de descuento: $52.000 para los 21K, $44.000 para los 10K y $36.000 para los 5K. El descuento se aplica automáticamente al colocar el DNI al momento de inscribirse.

Además, los integrantes de running teams acceden a un 15% de descuento, para lo cual deben solicitar previamente el código correspondiente.

Acreditaciones

Las acreditaciones se realizarán en dos sedes. La primera será en la sucursal de Marathon ubicada en 25 de Mayo 251, con atención el viernes 9 de octubre de 10 a 20 y el sábado 10 de octubre de 9 a 21.

La segunda sede será en Yerba Buena, en avenida Juan Domingo Perón 1900 (Gómez Pardo), donde la atención será únicamente el viernes 9 de octubre, de 10 a 20.

Se recomienda a los corredores concurrir con el DNI y verificar el horario correspondiente a cada sede para evitar inconvenientes.


Temas Club LA GACETA21K LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Arón Quiroga va por el salto de los 10K a los 21K de LA GACETA: Intentaré hacer lo mismo que al año pasado

Arón Quiroga va por el salto de los 10K a los 21K de LA GACETA: "Intentaré hacer lo mismo que al año pasado"

Lo más popular
Elecciones en Brasil: la mayor favela de Río de Janeiro votó con desesperanza
1

Elecciones en Brasil: la mayor favela de Río de Janeiro votó con desesperanza

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos
2

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos

Colapinto corre en Singapur: días, horarios y cómo ver el GP nocturno más exigente de la Fórmula 1
3

Colapinto corre en Singapur: días, horarios y cómo ver el GP nocturno más exigente de la Fórmula 1

Conflicto universitario: 45 días de paro y un año sin que se cumpla la ley de financiamiento
4

Conflicto universitario: 45 días de paro y un año sin que se cumpla la ley de financiamiento

Serían humanos: los restos óseos hallados junto a vasijas de cerámica en Choromoro
5

"Serían humanos": los restos óseos hallados junto a vasijas de cerámica en Choromoro

Ranking notas premium
El Evangelio según Juan
1

El Evangelio según Juan

Irrespetuosos
2

Irrespetuosos

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos
3

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos

Hospitales: el Gobierno y la UNT buscan recuperar las prácticas voluntarias en las guardias
4

Hospitales: el Gobierno y la UNT buscan recuperar las prácticas voluntarias en las guardias

Uno por uno, los proyectos que prometieron destrabar el Camino del Perú
5

Uno por uno, los proyectos que prometieron destrabar el Camino del Perú

Más Noticias
La formación especial que prepara Scaloni para despedir a Messi en el Monumental

La formación especial que prepara Scaloni para despedir a Messi en el Monumental

Serían humanos: los restos óseos hallados junto a vasijas de cerámica en Choromoro

"Serían humanos": los restos óseos hallados junto a vasijas de cerámica en Choromoro

Atlético Tucumán pierde a un titular y espera por otras tres piezas clave para visitar a Gimnasia

Atlético Tucumán pierde a un titular y espera por otras tres piezas clave para visitar a Gimnasia

Horóscopo chino: los días clave de octubre para no tomar decisiones ni exponer la energía personal, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los días clave de octubre para no tomar decisiones ni exponer la energía personal, según Ludovica Squirru

Colapinto corre en Singapur: días, horarios y cómo ver el GP nocturno más exigente de la Fórmula 1

Colapinto corre en Singapur: días, horarios y cómo ver el GP nocturno más exigente de la Fórmula 1

Lula contra Lula: la trampa del centro

Lula contra Lula: la trampa del centro

Elecciones en Brasil: la mayor favela de Río de Janeiro votó con desesperanza

Elecciones en Brasil: la mayor favela de Río de Janeiro votó con desesperanza

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos

Comentarios