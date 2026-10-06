Dura baja para Los Pumas: Joaquín Oviedo será operado y estará varios meses afuera

Resumen para apurados
- Joaquín Oviedo será operado por una grave lesión en el tobillo y peroné sufrida en Francia durante el partido de Perpignan ante Bordeaux por el Top 14.
- El tercera línea debió salir en el segundo tiempo sin apoyar el pie, se retiró en muletas y el cuerpo médico confirmó luego la necesidad de una intervención quirúrgica.
- La recuperación demandará varios meses, por lo que el jugador se perderá la ventana internacional de noviembre con Los Pumas en el Nations Championship.
Los Pumas recibieron una mala noticia de cara a sus próximos compromisos internacionales. Joaquín Oviedo, una de las piezas importantes de la tercera línea argentina, deberá someterse a una intervención quirúrgica y permanecerá varios meses fuera de las canchas.
La lesión se produjo durante el segundo tiempo del partido que Perpignan disputó frente a Bordeaux por el Top 14 de Francia. A los 50 minutos, Oviedo sufrió el inconveniente y tuvo que abandonar el campo sin poder apoyar el pie.
Las imágenes posteriores reflejaron la preocupación por su estado. El argentino fue visto llorando en el banco de suplentes y posteriormente se trasladó hacia los vestuarios con muletas y una férula de vacío para mantener inmovilizada la pierna.
Oviedo deberá pasar por el quirófano
Finalmente, en el programa Equipo Scrum se confirmó que el tercera línea sufrió una lesión en el tobillo y el peroné que requerirá una operación.
La gravedad ya había sido anticipada por Laurent Labit, entrenador de Perpignan. “Va a ser difícil para él, es una lesión bastante importante”, había expresado el técnico antes de conocerse la necesidad de realizar una intervención quirúrgica.
El tiempo de recuperación todavía no fue precisado, aunque Oviedo estará varios meses alejado de la actividad. Por ese motivo, quedó descartado para integrar la convocatoria de Los Pumas en la ventana internacional de noviembre.
Su ausencia representa una baja de peso para el seleccionado argentino de cara a los próximos partidos del Nations Championship, mientras el jugador iniciará ahora el proceso de recuperación para regresar a las canchas.