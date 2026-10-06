Ángel Di María habló de la despedida de Messi: “Él puede jugar hasta cuando quiera”

Resumen para apurados
- Ángel Di María confirmó que asistirá al estadio Monumental para acompañar a Lionel Messi en su partido de despedida de la Selección ante Benín.
- Tras compartir años en la Selección y el PSG, Di María respaldó la decisión del capitán y destacó su tranquilidad por haberlo dado todo en el equipo.
- El encuentro simboliza el cierre de una era dorada para el fútbol argentino, consolidando el legado histórico del capitán ante los hinchas locales.
Ángel Di María será uno de los espectadores especiales de la despedida de Lionel Messi de la Selección. El rosarino confirmó que estará en el Monumental para acompañar a su amigo y excompañero durante el partido ante Benín y dejó emotivas palabras sobre el cierre de su etapa con la Albiceleste.
“Hoy vi fotos y videos y verlo con esa felicidad y tranquilidad de saber que lo dio todo es lo que nos hace feliz, así que lo tiene que disfrutar muchísimo y agradecerle de por vida”, expresó Di María.
Además, contó que ya conversó con Messi sobre su presencia. “Le avisé que iba, lo veré antes del partido. Lo veré desde afuera y disfrutaré de este baile como todos los argentinos”, señaló.
“Es un orgullo haber jugado con el mejor”
Di María también recordó todo lo compartido durante años en la Selección y posteriormente en PSG. “Es un orgullo que me haya dirigido Diego y haber jugado con el mejor de la historia, que para mí es Leo”, aseguró.
La relación entre ambos trascendió la cancha. “Tuve la posibilidad de convivir y compartir, me quedo con esa amistad y que él haya logrado todo con la selección”, afirmó.
Finalmente, respaldó la decisión de Messi de cerrar su ciclo: “Él puede jugar hasta cuando quiera, a veces se toman decisiones, pero creo que está muy bien lo que eligió”.