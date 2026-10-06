Jordan Pickford se declaró culpable tras casi provocar un accidente de tránsito

Resumen para apurados
- En Inglaterra, el arquero Jordan Pickford se declaró culpable ante la Justicia por conducir con exceso de velocidad y casi causar un choque en Cheshire durante el mes de abril.
- El futbolista ignoró señales de detención y obligó a frenar a dos autos. Además, cuenta con antecedentes de altercados públicos y peleas en bares entre 2019 y 2021.
- El arquero deberá comparecer ante la corte el 7 de diciembre, donde enfrentará posibles sanciones que incluyen la quita de puntos y la suspensión temporal de su licencia.
Jordan Pickford, arquero de Everton y de la selección inglesa, se declaró culpable ante la Justicia por conducir sin prestar atención y generar una situación que estuvo cerca de terminar en un accidente de tránsito.
El episodio ocurrió en abril. Según se desprende del proceso, el futbolista ignoró indicaciones para detenerse y circuló por encima de los límites de velocidad durante varios kilómetros. Su conducción provocó que dos vehículos tuvieran que frenar de manera imprevista para evitar una colisión.
Pickford fue posteriormente detenido por la policía de Cheshire y recibió la correspondiente imputación. Ahora deberá presentarse ante la Justicia el próximo 7 de diciembre, cuando se determinará la sanción.
Qué sanción podría recibir Pickford
Entre las posibles consecuencias aparecen la pérdida de puntos en su registro de conducir y una eventual suspensión de su licencia.
No es la primera vez que el arquero inglés queda involucrado en episodios fuera de las canchas. Cuatro años atrás protagonizó un altercado en un bar de South Tyneside después de recibir burlas de un grupo de personas.
En 2019 también había sido filmado durante una pelea a golpes en un pub de Sunderland. Dos años más tarde, tras la Eurocopa 2021, fue fotografiado semidesnudo durante los festejos posteriores al torneo.
Ahora, el futbolista deberá esperar hasta diciembre para conocer qué sanción recibirá por el episodio ocurrido en abril.