Condenan al líder de una banda que asaltaba tours de compras

La Justicia condenó cinco años de prisión a Martín Pedro Santoro (36 años), tras ser hallado culpable de liderar una asociación ilícita dedicada al ataque de colectivos con pasajeros que viajaban hacia distintas provincias del país.
El caso fue investigado por la Fiscalía de Robos y Hurtos IV, a cargo de Carlos Saltor. Según la acusación, Santoro encabezó la organización desde 2024 hasta enero de 2025. El grupo actuaba de manera coordinada, con división de tareas y roles definidos, y tenía como objetivo obtener beneficios económicos mediante los robos a los colectivos interjurisdiccionales.
El condenado habría sido quien organizaba los planes, convocaba a los integrantes, distribuía las funciones y determinaba cómo debían actuar para evitar ser descubiertos. Uno de los miembros obtenía información sobre los horarios de salida, destinos, recorridos y cantidad de pasajeros de los vehículos.
Además, una mujer les proporcionaba uniformes y elementos de Gendarmería y vehículos que luego eran enviados a Santa Fe para ser utilizados durante los ataques. También colaboraba con el ocultamiento o destrucción de evidencias y, en algunas ocasiones, se hacía pasar por pasajera.
“La banda no sólo se limitaba a la planificación y perpetración de robos de colectivos interjurisdiccionales, sino también a delitos que afectaban la seguridad pública”, señaló la auxiliar de fiscal Julieta Diosque.
Condena condicional
La Fiscalía valoró negativamente que Santoro ya había tenido contacto con la Justicia y contaba con una condena condicional de 2020. Además, había sido declarado rebelde en esta causa y fue capturado en Santa Fe luego de un año y seis meses de investigación. Ayer, las partes llevaron adelante un juicio abreviado donde se expuso la plataforma fáctica, las evidencias recolectadas y la pretensión punitiva. Luego de que el imputado reconociera su responsabilidad penal, el juez interviniente homologó el convenio y lo condenó a cinco años de prisión.