Condenan al líder de una banda que asaltaba tours de compras

Condena condicional

La Fiscalía valoró negativamente que Santoro ya había tenido contacto con la Justicia y contaba con una condena condicional de 2020. Además, había sido declarado rebelde en esta causa y fue capturado en Santa Fe luego de un año y seis meses de investigación. Ayer, las partes llevaron adelante un juicio abreviado donde se expuso la plataforma fáctica, las evidencias recolectadas y la pretensión punitiva. Luego de que el imputado reconociera su responsabilidad penal, el juez interviniente homologó el convenio y lo condenó a cinco años de prisión.