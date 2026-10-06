Cine: un drama policial clásico en la Sociedad Sirio Libanesa

En la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575) se verá gratis a partir de las 20 “Las diabólicas”, dirigida por Henri-Georges Clouzot en 1955 -hubo una remake 40 años después-. Con un argumento centrado en el suspenso psicológico y el drama criminal, protagonizada por Simone Signoret, Véra Clouzot, Paul Meurisse y Charles Vanel, se desarrolla la historia de la esposa y la amante de su marido, que conspiran para asesinarlo, para librarse de su maltrato emocional y humillante. Propio del género, hay un giro imprevisto que cambia todo el relato. Está basada en la novela “Celle qui n’était plus”, de Pierre Boileau y Thomas Narcejac.