Lules: un nuevo pozo normalizará el servicio de agua potable

Resumen para apurados
- La SAT y el Municipio de Lules habilitaron un pozo de agua en el barrio 25 de Mayo para normalizar el suministro y responder a demandas históricas.
- La obra incluyó 200 metros de cañería y empalmes de red con un caudal de 110 m³/h, en el marco de un plan coordinado que inició reclamos en 2023.
- La infraestructura beneficiará a la mitad de la población local y se complementará con la próxima reapertura de la planta de líquidos cloacales.
Sociedad Aguas del Tucumán junto al Municipio de Lules, puso en funcionamiento un nuevo pozo de agua en el barrio 25 de Mayo, una obra destinada a fortalecer el servicio y dar respuesta a las necesidades de abastecimiento de distintos sectores de la ciudad.
La habilitación se realizó en el marco de la inauguración de las obras de renovación de la Plaza Juan Bautista Alberdi y contó con la presencia del presidente de la SAT, Marcelo Caponio; la intendenta Marta Albarracín; concejales, funcionarios municipales, trabajadores de la empresa, representantes de instituciones y vecinos.
El nuevo pozo cuenta con un caudal de 110 m³/h y su cobertura alcanza al barrio 25 de Mayo y su ampliación, barrio San Martín, zona céntrica, barrio Independencia y parte baja del Camino Viejo a La Quebrada.
Como parte de los trabajos necesarios para incorporar esta nueva fuente de abastecimiento al sistema, se realizó la instalación de 200 metros de cañería de PVC de 110 milímetros y la interconexión de redes con el barrio 25 de Mayo y el Camino a La Quebrada, permitiendo distribuir el agua producida por el nuevo pozo hacia los sectores beneficiados.
Durante el acto, Caponio recordó que las necesidades vinculadas al agua potable y al saneamiento fueron planteadas desde el comienzo de las actuales gestiones. En ese sentido, señaló que en diciembre de 2023 se realizó una reunión junto a autoridades municipales y vecinos en la que ambos temas aparecieron como demandas prioritarias.
“El problema del agua no se resuelve con discursos, se resuelve con obras. Y estas son las obras”, expresó el titular de la SAT.
Caponio también destacó el proceso de recuperación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Lules, que se encontraba fuera de servicio. Tras más de dos años de trabajos, la infraestructura se encuentra próxima a ser inaugurada, constituyendo otra de las intervenciones destinadas a mejorar el saneamiento y evitar la contaminación del río Lules.
“Acá hay un trabajo articulado del Municipio, la Provincia y Sociedad Aguas del Tucumán, donde los únicos beneficiados son los vecinos de Lules”, remarcó Caponio, quien además reconoció la tarea de los trabajadores de la empresa y agradeció el acompañamiento del gobernador Osvaldo Jaldo para la concreción de las obras.
Por su parte, la intendenta Marta Albarracín destacó la importancia del nuevo pozo y sostuvo que garantizar el acceso al agua fue una de las prioridades planteadas desde el inicio de su gestión.
“Sabemos lo que significa para una familia abrir la canilla y no tener el agua que necesita. Por eso, solucionar el déficit de agua en la zona céntrica era una prioridad para nuestra gestión”, afirmó.
Albarracín repasó además distintas intervenciones encaradas conjuntamente con la SAT, entre ellas el acueducto de La Quebrada y otros pozos ejecutados para mejorar el abastecimiento. Según destacó, las soluciones no fueron pensadas únicamente para los sectores donde se emplazan las obras, sino para producir mejoras en el sistema de distribución de una parte mucho más amplia de Lules.
“Este pozo no es tan solo para los vecinos del barrio 25. Es para la mitad de la población de Lules”, señaló la intendenta.
Asimismo, Albarracín valoró la predisposición del presidente de la SAT para atender las necesidades planteadas desde el municipio y destacó la respuesta obtenida por parte del Gobierno provincial para avanzar con proyectos que demandan importantes inversiones.
La intendenta también agradeció especialmente al personal de la SAT y del servicio local de Lules que trabajó para concretar la obra, así como a los equipos municipales que participaron de las distintas intervenciones realizadas en el sector.
La puesta en funcionamiento del nuevo pozo se suma a las acciones que la SAT desarrolla en Lules para ampliar la capacidad de producción, optimizar la distribución de agua potable y avanzar en soluciones estructurales que permitan mejorar la prestación del servicio a los vecinos.