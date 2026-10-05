Lules: un nuevo pozo normalizará el servicio de agua potable

Albarracín repasó además distintas intervenciones encaradas conjuntamente con la SAT, entre ellas el acueducto de La Quebrada y otros pozos ejecutados para mejorar el abastecimiento. Según destacó, las soluciones no fueron pensadas únicamente para los sectores donde se emplazan las obras, sino para producir mejoras en el sistema de distribución de una parte mucho más amplia de Lules.