"Cuando vacunás a tu hijo, le estás cambiando el futuro": la estrategia de un pediatra frente a los contenidos antivacunas

Caillou insistió en una idea que atraviesa toda su práctica: el niño no se entiende sin su contexto. "Ves al niño, ves al papá, ves a la mamá, ves a la abuela, ves a la tía", enumeró. El trabajo de los padres, los vaivenes económicos, los vínculos y lo que ocurre dentro de la casa influyen en el bienestar infantil. Por eso, el desafío actual del pediatra pasa por escuchar, ordenar y reducir la incertidumbre. "Que cuando entren a la consulta se puedan llevar algo más que un signo, un síntoma", planteó. Y lo resumió en dos palabras: "Ser claros".