A dos puntos del Reducido: las cuatro finales que le quedan a San Martín

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán quedó a dos puntos del Reducido de la Primera Nacional tras vencer 1-0 a Gimnasia y Tiro en La Ciudadela, a cuatro fechas del final.
- El triunfo con gol de Briñone cortó una racha negativa y renovó las opciones del equipo de Alejandro Orfila, que aún debe corregir desajustes en el retroceso.
- El Santo definirá su pase al mini torneo por el ascenso frente a Atlanta, Midland, Quilmes y Colegiales en un cierre de fixture decisivo y exigente.
San Martín volvió a ganar y, de repente, en La Ciudadela la tabla empezó a mirarse de otra manera
El 1 a 0 sobre Gimnasia y Tiro no sólo le permitió al “Santo” cortar una racha que empezaba a preocupar, sino que también le devolvió algo que hace algunas fechas parecía cada vez más lejano: la posibilidad concreta de meterse en el Reducido de la Primera Nacional, el mini torneo en el que se definirá el segundo ascenso a Primera.
Quedan cuatro fechas, 12 puntos en juego, y San Martín está a apenas dos unidades de los puestos de clasificación.
Las cuentas son sencillas, pero lo que no será sencillo para el equipo que dirige Alejandro Orfila es conseguir las unidades que le puedan asegurar el boleto porque el calendario que tiene por delante el “Santo” no ofrece demasiados partidos tranquilos.
Al contrario; tres de los cuatro rivales que tendrá enfrente todavía están involucrados, de una u otra manera, en la pelea por sus propios objetivos.
El "Santo" necesita pisar fuerte en la recta final
El primer desafío será, probablemente, el más exigente.
Este domingo, San Martín visitará a Atlanta, uno de los protagonistas de la parte alta de la tabla. El “Bohemio” está tercero, a tres puntos del líder, y todavía sueña con jugar la final por el primer ascenso a la máxima categoría. Además, lleva cinco partidos sin perder.
Es decir, será un partido incómodo para San Martín, pero también uno de esos duelos que pueden cambiar el escenario de una campaña.
Después llegará Midland a Bolívar y Pellegrini. El “Funebrero”_tiene 48 puntos y aparece como uno de los rivales directos en la pelea por entrar al Reducido. Esa será, en buena medida, una posibilidad de quitárselos directamente a uno de los equipos que pelea por el mismo objetivo.
Luego de ese duelo llegará la visita a Quilmes. El “Cervecero” tiene 39 puntos y pelea en la zona baja, por lo que San Martín encontrará un rival que probablemente juegue con otra presión, pero que también tendrá mucho en juego. Esa será una oportunidad que el “Santo” necesitará aprovechar si pretende llegar a la última fecha con chances.
Y entonces aparecerá Colegiales. La última fecha será en La Ciudadela y el rival hoy tiene 46 puntos. Otro equipo que, al igual que Midland, pelea por ingresar al Reducido.
El camino, entonces, está bastante claro. Atlanta afuera, Midland en casa, Quilmes afuera y Colegiales en Bolívar y Pellegrini.
Serán 12 puntos posibles y una pelea que, por ahora, tiene a San Martín mirando desde muy cerca.
“Nosotros primero dependemos de nosotros”, dijo Orfila. Primero, ganar; después, mirar la tabla. Así lo entiende el entrenador, que no quiere gastar demasiada energía mirando qué hacen los demás. Y tiene lógica.
A esta altura, San Martín no necesita hacer demasiadas cuentas. Necesita ganar. Si consigue sumar de manera consistente en estas cuatro fechas, entonces sí podrá empezar a mirar de reojo los resultados de los demás.
“Yo no miro a los rivales. ¿Sabés cuándo empezás a mirar? Cuando ganás todos los partidos y estás palo a palo con otro. Es como una carrera de Fórmula 1: cuando vas adelante, mirás por el espejo retrovisor”, explicó Orfila durante la conferencia de prensa pos victoria sobre Gimnasia y Tiro.
La frase sirve también para entender el escenario. San Martín no está obligado a ganar los cuatro partidos para mantener viva la ilusión, pero sí necesita una cosecha importante. Porque dos puntos de distancia parecen pocos, aunque pueden convertirse rápidamente en una diferencia difícil de remontar si el equipo vuelve a dejar puntos en el camino.
Por ese motivo ahí aparece el verdadero desafío.
El triunfo contra Gimnasia y Tiro acomodó la tabla, pero no solucionó los problemas futbolísticos que San Martín viene mostrando. El equipo todavía tiene que mejorar, especialmente en el equilibrio y en la manera de retroceder después de atacar.
Orfila, en cambio, entiende que el funcionamiento está. Que el equipo viene haciendo méritos para conseguir mejores resultados y que la victoria de este domingo fue una consecuencia de esa búsqueda. “Estamos convencidos de lo que queremos, de la manera en que queremos jugar y de lo que queremos buscar. No vamos a bajar los brazos hasta el final”, aseguró.
Ahora tendrá cuatro oportunidades para demostrarlo. San Martín llegó a este tramo decisivo con una certeza. Todavía está vivo y, por ahora, el camino hacia el segundo ascenso sigue abierto.