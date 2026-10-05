A dos puntos del Reducido: las cuatro finales que le quedan a San Martín

El 1 a 0 sobre Gimnasia y Tiro no sólo le permitió al “Santo” cortar una racha que empezaba a preocupar, sino que también le devolvió algo que hace algunas fechas parecía cada vez más lejano: la posibilidad concreta de meterse en el Reducido de la Primera Nacional, el mini torneo en el que se definirá el segundo ascenso a Primera.