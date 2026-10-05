Las fotos del hallazgo arqueológico en Choromoro: vasijas, cerámicas y restos óseos

Resumen para apurados
- Arqueólogos rescataron vasijas y presuntos restos humanos en Choromoro tras quedar expuestos por recientes lluvias en la ruta 312.
- La erosión pluvial desenterró los vestigios en Bordo de Aragón. Especialistas vinculan el yacimiento con el desarrollo histórico de la cultura Chuschagasta.
- Las piezas rescatadas serán trasladadas a la Universidad Nacional de Tucumán para su preservación y estudios científicos detallados.
El hallazgo arqueológico registrado en la zona de Bordo de Aragón, en Choromoro, permitió recuperar distintos elementos que permanecían enterrados a la vera de la ruta provincial 312. Las fotografías tomadas durante las tareas de rescate permiten observar las vasijas de distintos tamaños, fragmentos de piezas de arcilla y los restos óseos encontrados en el lugar.
El material quedó expuesto luego de las precipitaciones de los últimos días, que provocaron la erosión del terreno. El descubrimiento de una antigua vasija derivó en la intervención de especialistas del Instituto de Arqueología y Museo de la Facultad de Ciencias Naturales y de personal de Patrimonio de la Provincia.
Entre los elementos encontrados hay restos óseos que, según una evaluación preliminar, serían humanos. Los especialistas también señalaron que el sector podría estar vinculado con la presencia histórica de la cultura Chuschagasta.
Las tareas de recuperación continuarán en el lugar para preservar las piezas y su contexto. Posteriormente, el material será trasladado a la Universidad Nacional de Tucumán, donde será sometido a distintos análisis y estudios.
Mirá las imágenes del hallazgo arqueológico registrado en Choromoro