Cuando busquemos al "10" en la formación y no esté: el vacío que deja Messi en la Selección y en nosotros

El propio capitán, sin embargo, dejó una pista para atravesar ese vacío. En la carta con la que anunció su retiro, el 31 de agosto, explicó los motivos con una honestidad que pocos se animan a tener: “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”. En esa frase hay una despedida, pero también una entrega. El "10" no se fue cerrando la puerta. Se corrió para que otros pudieran pasar.