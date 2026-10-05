Por qué se nos quiebra la voz cuando hablamos de Messi: de Scaloni a los hinchas, a todos nos pasa lo mismo

No le pasa solo a él. El 31 de agosto, cuando se conoció la carta del retiro, los mensajes de sus compañeros llenaron las redes. Rodrigo De Paul le escribió que no se imaginaba cuántas sonrisas había sacado. Lisandro Martínez admitió que uno nunca se prepara para estas cosas. Leandro Paredes lo definió como el más grande de todos. Cristian Romero fue todavía más lejos: le agradeció por todo lo que había dejado en él y en el país. Eran futbolistas campeones del mundo, hombres curtidos en vestuarios de Europa, hablando como hinchas.