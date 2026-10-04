San Martín encontró el gol, pero todavía no encuentra el equilibrio

Resumen para apurados
- San Martín venció 1-0 a Gimnasia y Tiro con gol de Briñone en la Primera Nacional, sumando tres puntos claves para alejarse de la zona de descenso.
- El triunfo llegó tras una jugada individual de Cisnero, aunque el equipo de Orfila volvió a mostrar desorden táctico y fragilidad defensiva en el mediocampo.
- Aunque el resultado acerca al club a puestos de clasificación, el cuerpo técnico deberá corregir el funcionamiento colectivo si pretende pelear por el ascenso.
Hay partidos que se ganan con una sola jugada, mientras que hay otros que, además, necesitan de una jugada para ser ganados. San Martín encontró las dos cosas en una misma acción. Promediando el complemento, Alan Cisnero se animó, encaró, sacó un remate con mucha convicción y, después del rebote que dejó Federico Cosentino, Santiago Briñone apareció para empujar la pelota y convertir el 1 a 0 frente a Gimnasia y Tiro.
Una guapeada, un rebote y un gol; a veces el fútbol puede ser bastante más sencillo de lo que parece. El problema es que el gol simplificó el resultado, pero no el funcionamiento del equipo que dirige Alejandro Orfila.
El “Santo” volvió a mostrar los mismos problemas que viene arrastrando desde hace varias fechas. Ataca mucho, sí. Va hacia adelante, también. Tiene ganas, compromiso y una evidente intención de buscar el partido. Pero lo hace de una manera desordenada, casi impulsiva. Es vertical, pero abusa demasiado de las individualidades. Es como si al equipo le faltara un plan de juego.
Además, San Martín juega demasiado tiempo sin medio campo.
La sensación es que cada ataque empieza con la obligación de llegar rápido al arco rival y termina dejando demasiado espacio a sus espaldas. El equipo se parte. Los volantes quedan lejos de los defensores y las transiciones defensivas se convierten en un problema cada vez que la pelota cambia de dueño. Y ahí aparece el verdadero riesgo.
Porque cada réplica de Gimnasia y Tiro se transformó en un suplicio. El visitante tuvo un par de situaciones claras durante el primer tiempo y volvió a encontrar espacios apenas comenzó el complemento. El “Albo” no necesitó demasiado para llegar cerca del arco de San Martín. Le alcanzó solamente con recuperar y acelerar.
Tácticamente, el “Santo” osciló entre un 4-1-3-2 y un 4-2-3-1. Mauro Verón quedó como referencia ofensiva y Gabriel Carabajal jugó muy cerca suyo, con la intención de asociarse y abastecerlo. Pero el problema no estuvo tanto en la posición inicial como en lo que sucedió después. Cuando San Martín atacaba, demasiados jugadores quedaban por delante de la línea de pelota y muy pocos preparados para defender una eventual pérdida. Justamente eso explicó buena parte de lo que fue el duelo.
San Martín tiene vocación ofensiva, pero todavía no tiene suficiente orden para sostenerla. Va al frente más por impulso que por un plan elaborado. Muchas veces acelera cuando debería pausar, y otras veces ataca con tanta gente que termina quedando expuesto cuando da algún mal pase o un jugador pierde la pelota. Y eso en el fútbol, tarde o temprano, se paga. Claro; esta vez no lo pagó.
Esta vez apareció Cisnero con una jugada individual, Cosentino dejó un rebote y Briñone hizo el resto. San Martín ganó 1 a 0, sumó tres puntos importantísimos y consiguió algo que hace unas fechas parecía bastante más complicado: alejarse prácticamente de la pelea por el descenso y acercarse un poco a la zona de clasificación.
La victoria no debe tapar el verdadero objetivo del "Santo"
No es poco, pero tampoco debería confundirse una victoria con una solución.
San Martín necesitaba ganar este partido y lo ganó. Pero ahora debe concentrarse en lo que verdaderamente necesita: mejorar. Y mucho.
Los puntos pueden alcanzar para acomodarlo en la tabla, pero difícilmente alcancen para esconder durante mucho tiempo los problemas de funcionamiento que viene arrastrando.
El desafío que viene es bastante más grande que este triunfo. Necesita conseguir poder atacar sin desprotegerse, poder perder la pelota sin quedar partido y poder jugar con la misma intensidad que mostró en este duelo contra Gimnasia y Tiro, pero con un poco más de orden.
Esta vez una guapeada alcanzó; pero para aspirar a grandes cosas, necesitará de algo más.