San Martín encontró el gol, pero todavía no encuentra el equilibrio

Tácticamente, el “Santo” osciló entre un 4-1-3-2 y un 4-2-3-1. Mauro Verón quedó como referencia ofensiva y Gabriel Carabajal jugó muy cerca suyo, con la intención de asociarse y abastecerlo. Pero el problema no estuvo tanto en la posición inicial como en lo que sucedió después. Cuando San Martín atacaba, demasiados jugadores quedaban por delante de la línea de pelota y muy pocos preparados para defender una eventual pérdida. Justamente eso explicó buena parte de lo que fue el duelo.