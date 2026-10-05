Opinión› PARECERES El regreso del odio, el combustible más inflamable de la historia Walter Gallardo - Periodista tucumano radicado en Madrid Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Los discursos de odio se dirigen especialmente a los musulmanes. Hace 3 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Adolf HitlerMarine Le PenGiorgia Meloni Tamaño texto Comentarios Lo más popular Sin despeinarse, la Selección goleó 7-0 a Burkina Faso y quedó lista para la despedida de Messi Cómo Tucumán se convirtió en un centro de referencia internacional para la investigación de vacunas El “inventor” de un deporte y de una industria La increíble vida de Guillermo Vilas Sabato en LA GACETA Literaria Ranking notas premium De Yerba Buena para Jaldo-Acevedo, un “amontonamiento” y ¿un partido con Manzur? Jaldo, Manzur, Catalán, Campero y otros: ¿a quiénes favorece y perjudica la fragmentación? La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido Los riesgos de una polarización (encima temprana) La economía que se viene: cuatro preguntas que se hace el mercado