Belgrano derrotó a Talleres en el clásico y alcanzó la cima de la Zona B

Cuando el 0-0 parecía inevitable, llegó el golpe del visitante. Tras un córner de Talleres, Belgrano armó una contra rápida y Ramiro Hernándes, que había ingresado durante el segundo tiempo, apareció para definir a los 40 minutos y desatar el festejo celeste en el Kempes. Poco después, Zelarayán tuvo el segundo, pero su remate pegó en el palo.