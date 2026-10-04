DeportesFútbol

Belgrano derrotó a Talleres en el clásico y alcanzó la cima de la Zona B

El “Pirata” ganó 1-0 en el Kempes con un gol de Ramiro Hernándes a cinco minutos del final y quedó como líder junto a Huracán.

CONDUCCIÓN. Lucas Zelarayán intenta progresar con la pelota durante el clásico que Belgrano le ganó 1-0 a Talleres en el Kempes. Foto: Prensa Belgrano.
CONDUCCIÓN. Lucas Zelarayán intenta progresar con la pelota durante el clásico que Belgrano le ganó 1-0 a Talleres en el Kempes. Foto: Prensa Belgrano.
Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • Belgrano venció 1-0 a Talleres en el Kempes por la fecha 11 del Clausura, gracias a un gol agónico de Ramiro Hernándes que definió el clásico cordobés.
  • El Pirata resistió el dominio rival con destacadas atajadas de Vicentini y liquidó de contraataque, repitiendo el resultado obtenido en el Apertura pasado.
  • Con este triunfo, Belgrano sumó 19 puntos y alcanzó la cima de la Zona B junto a Huracán, mientras que Talleres agudizó su mal momento en la Zona A.
Resumen generado con IA

Belgrano se quedó con una nueva edición del clásico cordobés. El equipo de Ricardo Zielinski venció 1-0 a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 11 del Torneo Clausura, gracias a un gol de Ramiro Hernándes a cinco minutos del final. 

El partido fue parejo, friccionado y con pocas diferencias. Talleres tuvo la primera ocasión clara a los 12 minutos, cuando Rick Lima Morais remató desde la derecha, Manuel Vicentini alcanzó a desviar la pelota y el poste terminó salvando al “Pirata”. Belgrano respondió más tarde con aproximaciones de Lucas Passerini, Emiliano Rigoni y Lucas Zelarayán, aunque tampoco consiguió romper el cero antes del descanso.

En el complemento, la “T” asumió mayor protagonismo y empujó a Belgrano contra su campo. Giovanni Baroni estuvo muy cerca con un tiro libre que Vicentini desvió y terminó impactando en el travesaño. El arquero volvió a ser importante para sostener al equipo de Zielinski en los momentos de mayor presión.

Cuando el 0-0 parecía inevitable, llegó el golpe del visitante. Tras un córner de Talleres, Belgrano armó una contra rápida y Ramiro Hernándes, que había ingresado durante el segundo tiempo, apareció para definir a los 40 minutos y desatar el festejo celeste en el Kempes. Poco después, Zelarayán tuvo el segundo, pero su remate pegó en el palo.

La victoria tuvo además un peso importante en la tabla. Belgrano llegó a 19 puntos y quedó en lo más alto de la Zona B junto a Huracán, mientras que Talleres profundizó su complicado presente en la Zona A. 

El triunfo también prolongó un buen momento de Belgrano frente a su clásico rival: el antecedente inmediato había sido el 1-0 por los octavos de final del Apertura, también en el Kempes. 

Con orden, resistencia y contundencia en el momento justo, el “Pirata” volvió a festejar en el partido que todos querían ganar.

Temas Club Atlético BelgranoClub Atlético Talleres de CórdobaRicardo ZielinskiTorneo Clausura 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Llegó libre desde River, se destacó en Reserva y ahora busca su chance en Atlético Tucumán

Llegó libre desde River, se destacó en Reserva y ahora busca su chance en Atlético Tucumán

Lo más popular
Buscaron entradas para la despedida de Messi durante dos horas y se llevaron una goleada como premio consuelo
1

Buscaron entradas para la despedida de Messi durante dos horas y se llevaron una goleada como premio consuelo

El Evangelio según Juan
2

El Evangelio según Juan

Fórmula 1: qué dijo Colapinto luego de finalizar 13° en el Gran Premio de Malasia
3

Fórmula 1: qué dijo Colapinto luego de finalizar 13° en el Gran Premio de Malasia

Irrespetuosos
4

Irrespetuosos

Palito Ortega, a los 85 años: “Vivimos del trabajo todavía, no tengo dólares ni cuentas afuera”
5

"Palito" Ortega, a los 85 años: “Vivimos del trabajo todavía, no tengo dólares ni cuentas afuera”

Ranking notas premium
El Evangelio según Juan
1

El Evangelio según Juan

Entre acuerdos, recelos y candidaturas
2

Entre acuerdos, recelos y candidaturas

Irrespetuosos
3

Irrespetuosos

Hospitales: el Gobierno y la UNT buscan recuperar las prácticas voluntarias en las guardias
4

Hospitales: el Gobierno y la UNT buscan recuperar las prácticas voluntarias en las guardias

Uno por uno, los proyectos que prometieron destrabar el Camino del Perú
5

Uno por uno, los proyectos que prometieron destrabar el Camino del Perú

Más Noticias
Fórmula 1: cómo fue la carrera de Franco Colapinto en Malasia, donde Verstappen volvió a brillar

Fórmula 1: cómo fue la carrera de Franco Colapinto en Malasia, donde Verstappen volvió a brillar

El tiempo en Tucumán: pronóstico para la semana del 5 al 10 de octubre

El tiempo en Tucumán: pronóstico para la semana del 5 al 10 de octubre

Alerta amarilla: cinco provincias del norte esperan tormentas, granizo, nevadas y fuertes vientos

Alerta amarilla: cinco provincias del norte esperan tormentas, granizo, nevadas y fuertes vientos

¿Por qué Ángela Leiva tiene prohibido cantar su éxito “Amiga traidora”?

¿Por qué Ángela Leiva tiene prohibido cantar su éxito “Amiga traidora”?

Fórmula 1: qué dijo Colapinto luego de finalizar 13° en el Gran Premio de Malasia

Fórmula 1: qué dijo Colapinto luego de finalizar 13° en el Gran Premio de Malasia

Cuándo corre Colapinto: los horarios y el cronograma completo del GP de Singapur

Cuándo corre Colapinto: los horarios y el cronograma completo del GP de Singapur

Buscaron entradas para la despedida de Messi durante dos horas y se llevaron una goleada como premio consuelo

Buscaron entradas para la despedida de Messi durante dos horas y se llevaron una goleada como premio consuelo

Sin despeinarse, la Selección goleó 7-0 a Burkina Faso y quedó lista para la despedida de Messi

Sin despeinarse, la Selección goleó 7-0 a Burkina Faso y quedó lista para la despedida de Messi

Comentarios