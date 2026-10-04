Belgrano derrotó a Talleres en el clásico y alcanzó la cima de la Zona B

Resumen para apurados
- Belgrano venció 1-0 a Talleres en el Kempes por la fecha 11 del Clausura, gracias a un gol agónico de Ramiro Hernándes que definió el clásico cordobés.
- El Pirata resistió el dominio rival con destacadas atajadas de Vicentini y liquidó de contraataque, repitiendo el resultado obtenido en el Apertura pasado.
- Con este triunfo, Belgrano sumó 19 puntos y alcanzó la cima de la Zona B junto a Huracán, mientras que Talleres agudizó su mal momento en la Zona A.
Belgrano se quedó con una nueva edición del clásico cordobés. El equipo de Ricardo Zielinski venció 1-0 a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 11 del Torneo Clausura, gracias a un gol de Ramiro Hernándes a cinco minutos del final.
El partido fue parejo, friccionado y con pocas diferencias. Talleres tuvo la primera ocasión clara a los 12 minutos, cuando Rick Lima Morais remató desde la derecha, Manuel Vicentini alcanzó a desviar la pelota y el poste terminó salvando al “Pirata”. Belgrano respondió más tarde con aproximaciones de Lucas Passerini, Emiliano Rigoni y Lucas Zelarayán, aunque tampoco consiguió romper el cero antes del descanso.
En el complemento, la “T” asumió mayor protagonismo y empujó a Belgrano contra su campo. Giovanni Baroni estuvo muy cerca con un tiro libre que Vicentini desvió y terminó impactando en el travesaño. El arquero volvió a ser importante para sostener al equipo de Zielinski en los momentos de mayor presión.
Cuando el 0-0 parecía inevitable, llegó el golpe del visitante. Tras un córner de Talleres, Belgrano armó una contra rápida y Ramiro Hernándes, que había ingresado durante el segundo tiempo, apareció para definir a los 40 minutos y desatar el festejo celeste en el Kempes. Poco después, Zelarayán tuvo el segundo, pero su remate pegó en el palo.
La victoria tuvo además un peso importante en la tabla. Belgrano llegó a 19 puntos y quedó en lo más alto de la Zona B junto a Huracán, mientras que Talleres profundizó su complicado presente en la Zona A.
El triunfo también prolongó un buen momento de Belgrano frente a su clásico rival: el antecedente inmediato había sido el 1-0 por los octavos de final del Apertura, también en el Kempes.
Con orden, resistencia y contundencia en el momento justo, el “Pirata” volvió a festejar en el partido que todos querían ganar.