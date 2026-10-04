Unión Simoca dio el golpe en el clásico y Deportivo Aguilares sigue imparable

El clásico barrial de la fecha se disputó en Villa Amalia por el Grupo B, donde el local y Tucumán Central igualaron 1 a 1. Los dos tantos fueron desde los doce pasos: Martín Matta abrió la cuenta para los locales y Nahuel Duarte puso el empate para el "Rojo". La acción en esta zona seguirá el martes con Sportivo Guzmán ante San Martín y Atlético Tucumán frente al líder Argentinos del Norte en cancha de San Jorge; mientras que el miércoles, por el interzonal B-C, chocarán San Antonio y Cruz Alta.