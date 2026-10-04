Unión Simoca dio el golpe en el clásico y Deportivo Aguilares sigue imparable
El "Merengue" venció 3-2 como visitante a Alto Verde y quedó a tiro de la punta en el Grupo E. San Fernando manda en el D y el "Celeste" mantiene puntaje ideal en el F. En la Primera B, Eudoro Avellaneda y El Rejunte FC lideran sus zonas.
Resumen para apurados
- Unión Simoca venció 3-2 a Alto Verde como visitante en el clásico del sur tucumano, cerrando la séptima fecha para quedar a solo un punto de la cima del Grupo E.
- El triunfo llegó con goles de Molina, Zenteno y Gómez, en una jornada donde Deportivo Aguilares mantuvo su puntaje ideal al ganar su séptimo partido consecutivo en la zona F.
- Con el cierre de la primera rueda clasificatoria, la pelea por avanzar a la siguiente fase se intensifica mientras se completan los últimos cruces programados de la semana.
La séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Tucumana de Fútbol cerró la primera rueda de la fase clasificatoria con un clásico vibrante en el sur: en el Grupo E, Unión Simoca se quedó con un partidazo y derrotó 3 a 2 como visitante a Alto Verde.
El "Merengue" sumó tres puntos clave y llegó a las 12 unidades, a solo un punto del "Lagunero", que sigue puntero con 13. Nahuel Molina, Braian Zenteno y Ricardo Gómez anotaron para la visita, mientras que Nicolás Rodríguez y Martín García marcaron para el local. En esa misma zona, Azucarera Argentina y La Providencia empataron 0 a 0.
En el Grupo A, Villa Mitre superó 2 a 1 a Juventud Unida en Tafí Viejo con goles de Franco Pizzicannella (de penal) y Juan Pablo Pistán; Damián Pedraza descontó para la "Juve".
El clásico barrial de la fecha se disputó en Villa Amalia por el Grupo B, donde el local y Tucumán Central igualaron 1 a 1. Los dos tantos fueron desde los doce pasos: Martín Matta abrió la cuenta para los locales y Nahuel Duarte puso el empate para el "Rojo". La acción en esta zona seguirá el martes con Sportivo Guzmán ante San Martín y Atlético Tucumán frente al líder Argentinos del Norte en cancha de San Jorge; mientras que el miércoles, por el interzonal B-C, chocarán San Antonio y Cruz Alta.
Por el Grupo C, San Juan festejó en su cancha al vencer 3 a 1 a San Lorenzo de Delfín Gallo, con un doblete de Enzo Díaz y un tanto de Agustín Sequeira.
En el Grupo D, San Fernando pisó fuerte en el sur y le ganó 2 a 0 a Santa Lucía FC con goles de Luis Parrado y Ulises Llanos, un resultado que le permite al equipo de Leales consolidarse en la cima con 15 puntos. Por su parte, Bella Vista y Ateneo Parroquial Alderetes no se sacaron ventajas (0-0), en tanto que el cruce entre San Pablo y Almirante Brown quedó postergado.
El que no afloja en el Grupo F es Deportivo Aguilares. El equipo de Ernesto Luna (h) derrotó 3 a 1 a Sportivo Trinidad con dos goles de Santiago Díaz y uno de Ricardo Sosa (Tomás Arévalo marcó para la visita). El "Celeste" metió su séptimo triunfo al hilo y sostiene puntaje ideal con 21 unidades. En la misma zona, Graneros venció 3 a 1 a Deportivo Marapa: Matías Vázquez y Benjamín Ruiz Rodríguez (por duplicado) convirtieron para el último campeón, mientras que Mateo Campos descontó para los alberdianos.
Las tablas de Primera A
Grupo A: Talleres 12; Experimental y Villa Mitre 9; Juventud Unida 8; Central Norte 5; All Boys y San José 3.
Grupo B: Argentinos del Norte 10; San Martín 9; San Antonio 7; Sportivo Guzmán, Tucumán Central y Amalia 6; Atlético Tucumán 5.
Grupo C: Garmendia FC 14; Atlético Concepción 13; San Juan 11; Unión del Norte 9; San Lorenzo de Delfín Gallo 7; Lastenia 6; Cruz Alta 1.
Grupo D: San Fernando 15; Bella Vista 12; Almirante Brown 11; San Pablo 9; Famaillá 7; Ateneo Parroquial Alderetes 6; Santa Lucía FC 5.
Grupo E: Alto Verde 13; Unión Simoca y Concepción FC 12; Azucarera Argentina 8; Ñuñorco 7; San Ramón y La Providencia 6; Santa Rosa 5.
Grupo F: Deportivo Aguilares 21; Social y Deportivo Graneros 13; Jorge Newbery 11; San Lorenzo de Santa Ana 10; Deportivo Marapa 7; Santa Ana, Deportivo Llorens y Sportivo Trinidad 4.
El Ascenso: Eudoro Avellaneda y El Rejunte FC mandan en la Primera B
La séptima jornada de la segunda etapa dejó a los dos equipos de Los Ralos en la cima de sus zonas, bien perfilados rumbo a los cuartos de final.
Por el Grupo A, Eudoro Avellaneda goleó 6 a 0 a La Candelaria con tantos de Sebastián Díaz, Francisco Herrera, Franco Ruiz, Braian Rodríguez, Mauricio Valdez y Ariel Saracho. La fecha seguirá este lunes con Unión del Valle ante Alianza Deportiva y se completará el miércoles cuando Deportivo Trancas reciba a Barrio 20 de Junio.
En el Grupo B, El Rejunte FC venció 2 a 1 como visitante a Fundación Mapa con goles de Paulo Frías y Braian Torres (Santiago Medina convirtió para el local). Además, Sacachispas derrotó 2 a 0 a Los Independientes con tantos de Luciano Salas y Agustín Sanna, en tanto que La Florida sumó los puntos ante Pozo Largo porque el conjunto visitante no se presentó.
Posiciones de Primera B (los cuatro primeros clasificarán a cuartos de final):
•Grupo A: Eudoro Avellaneda 16; Unión del Valle y Deportivo Trancas 11; Alianza Deportiva 9; Barrio 20 de Junio y La Candelaria 2.
•Grupo B: El Rejunte FC 18; La Florida 16; Sacachispas 13; Fundación Mapa 6; Los Independientes 4; Pozo Largo 2.