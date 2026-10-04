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Capital Humano: cómo acceder a la ayuda de $190.000 para personas sin trabajo

El beneficio está destinado a personas que sean seleccionadas para realizar un entrenamiento laboral en una empresa. La ayuda se entrega durante la capacitación y el acceso requiere cumplir una serie de pasos a través de Portal Empleo.

El programa de Capital Humano que paga $190.000 por mes
El programa de Capital Humano que paga $190.000 por mes TN
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Capital Humano ofrece una ayuda de $190.000 a desempleados en Argentina que sean seleccionados para entrenamientos en empresas vía Portal Empleo.
  • La inscripción es online y el financiamiento es conjunto entre el Estado y el sector privado según la escala de la firma participante.
  • La medida busca sumar experiencia práctica sin vínculo contractual directo, incentivando la posterior inserción laboral formal de los participantes.
Resumen generado con IA

Las personas que buscan trabajo pueden acceder a una ayuda económica de $190.000 mensuales a través de un programa de capacitación laboral impulsado por el Ministerio de Capital Humano. Sin embargo, el beneficio no se entrega únicamente por estar desempleado: es necesario ser seleccionado para realizar un entrenamiento práctico en una empresa.

La iniciativa se denomina Acciones de Entrenamiento para el Trabajo (EPT) y depende de la Secretaría de Trabajo. El objetivo es que quienes participan puedan sumar experiencia y conocimientos en un ámbito laboral concreto, mientras reciben una ayuda económica durante el período de capacitación. La inscripción es online y gratuita y se realiza mediante Portal Empleo.

Cómo acceder a la ayuda de $190.000

Para participar, las personas interesadas deben registrarse en Portal Empleo y completar sus datos laborales. A partir de allí pueden consultar las propuestas de Entrenamiento para el Trabajo que publican las empresas y postularse a aquellas que se ajusten a su perfil.

El proceso incluye los siguientes pasos:

  • Ingresar a Portal Empleo.
  • Registrarse como ciudadano.
  • Completar la historia laboral.
  • Consultar las vacantes de Entrenamiento para el Trabajo.
  • Postularse a una propuesta.
  • Ser seleccionado por la empresa.
  • Cumplir con las actividades previstas durante el entrenamiento.

Cuánto aporta el Estado según el tamaño de la empresa

El monto mensual total de la ayuda es de $190.000, aunque la forma en que se financia varía de acuerdo con el tamaño de la empresa donde se realiza el entrenamiento.

  • Microempresas: Capital Humano aporta los $190.000.
  • Pequeñas empresas: el Estado aporta $160.000 y la compañía, $30.000.
  • Medianas empresas: el Estado aporta $160.000 y la empresa, $30.000.
  • Grandes empresas: Capital Humano aporta $105.000 y la compañía, $85.000.

Capital humano: ¿los $190.000 son un sueldo?

No. El monto que reciben los participantes es una ayuda económica mensual no remunerativa, por lo que no constituye un salario.

Durante el período de entrenamiento tampoco se establece una relación laboral entre la persona y la empresa. La finalidad del programa es brindar experiencia práctica y capacitación en un puesto de trabajo.

Una vez que finaliza el entrenamiento, la compañía puede decidir contratar al participante. Si esto ocurre, comienza una relación laboral formal y pueden aplicarse otros incentivos estatales destinados a favorecer la incorporación de trabajadores.

Dónde anotarse para participar

La inscripción se realiza de manera online y gratuita a través de Portal Empleo, la plataforma de la Secretaría de Trabajo.

Después de crear una cuenta, el interesado debe completar su historia laboral y revisar las propuestas de Entrenamiento para el Trabajo disponibles. Para acceder a la ayuda de $190.000, deberá postularse y ser seleccionado para participar de una de las capacitaciones prácticas ofrecidas por las empresas.

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