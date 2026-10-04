Capital Humano: cómo acceder a la ayuda de $190.000 para personas sin trabajo

La iniciativa se denomina Acciones de Entrenamiento para el Trabajo (EPT) y depende de la Secretaría de Trabajo. El objetivo es que quienes participan puedan sumar experiencia y conocimientos en un ámbito laboral concreto, mientras reciben una ayuda económica durante el período de capacitación. La inscripción es online y gratuita y se realiza mediante Portal Empleo.