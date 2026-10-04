Alerta amarilla: cinco provincias del norte esperan tormentas, granizo, nevadas y fuertes vientos

En Catamarca, sobre todo en las regiones entre la cordillera y el centro, las condiciones de viento se repetirán. Pero, sobre la cordillera de Antofagasta de la Sierra y de Tinogasta y, en la cordillera de General Lamadrid y Vinchina en La Rioja, rige una alerta amarilla por nevadas para la tarde y la noche de este domingo. El fenómeno puede resultar en una capa que cubra el suelo de entre 20 y 40 centímetros de alto.