Alerta amarilla: cinco provincias del norte esperan tormentas, granizo, nevadas y fuertes vientos

Resumen para apurados
- El SMN emitió este domingo un alerta amarillo para ocho provincias, mayormente del norte, por tormentas severas, nevadas intensas y fuertes vientos.
- El reporte detalla tormentas con granizo en Formosa, ráfagas de más de 100 km/h en Salta y Jujuy, y acumulación de hasta 40 cm de nieve en áreas cordilleranas.
- Las autoridades instan a extremar precauciones ante riesgos de daños materiales e intransitabilidad de rutas, con nevadas que se extenderán hasta el lunes en Cuyo.
A las 6.37 de este domingo 4 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el Sistema de Alerta Temprana (SAT). La última información disponible informó que hay ocho provincias bajo alerta meteorológica en el país. Cinco de ellas pertenecen al norte –cuatro al NOA y una al NEA–, una a la región de Cuyo y, las dos últimas, a la Patagonia.
Entre las advertencias programadas para la región del NOA, sorprendió uno de los avisos. Dos de las provincias tienen pronóstico que señala nevadas intensas para este domingo. El resto de la región espera vientos intensos que obligarán a la población a tomar algunos recaudos para evitar daños y accidentes.
Alerta meteorológica en cinco provincias del norte
En la región NEA, la alerta se extiende para gran parte del territorio de Formosa. El centro y este de la provincia esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, posiblemente acompañadas de granizo y actividad eléctrica. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros. Serán afectadas las zonas de Patiño, Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané durante esta mañana.
Del otro extremo del país, en el NOA, hay regiones en las que hay alerta por vientos fuertes y otras en las que se fusiona con las advertencias por nevadas. En la mitad oeste de Jujuy y en el oeste de Salta, hacia la cordillera, durante esta tarde predominarán los vientos con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden ser superiores a los 100 kilómetros por hora.
En Catamarca, sobre todo en las regiones entre la cordillera y el centro, las condiciones de viento se repetirán. Pero, sobre la cordillera de Antofagasta de la Sierra y de Tinogasta y, en la cordillera de General Lamadrid y Vinchina en La Rioja, rige una alerta amarilla por nevadas para la tarde y la noche de este domingo. El fenómeno puede resultar en una capa que cubra el suelo de entre 20 y 40 centímetros de alto.
Alerta meteorológica en Cuyo y la Patagonia
La sexta provincia bajo alerta meteorológica amarilla es San Juan. Al igual que La Rioja, su alerta prevalece para la zona de la cordillera. Además, se repite el aviso por nevadas. Las zonas altas de Iglesia y Calingasta vivirán la mayor intensidad del fenómeno meteorológico durante la tarde y noche del domingo y, luego, nuevamente por la noche del lunes. Se pronosticaron valores totales de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros.
Las últimas dos provincias bajo alerta meteorológica amarilla pertenecen a la Patagonia. El oeste de Río Negro y de Chubut –desde la mitad de la provincia hacia el norte– también serán atravesados por nevadas intensas. Serán afectados Bariloche, la cordillera de Pilcaniyeu y Ñorquinco y las cordilleras de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches este domingo por la mañana.