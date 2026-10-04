Retiro por invalidez: ¿cómo se liquida el beneficio?

La condición de aportante también impacta en el haber. Aquí aparece uno de los aspectos menos conocidos del Retiro por Invalidez. La condición de aportante no solamente puede definir si existe o no derecho a la prestación. También puede incidir directamente en su monto. La legislación establece un mecanismo basado en lo que denomina “ingreso base”. En términos generales, se analiza el promedio mensual de las remuneraciones y/o rentas imponibles declaradas correspondientes a los últimos 60 meses en los que hubo obligación de efectuar aportes, para los trabajadores independientes o promedio de últimas 60 remuneraciones brutas sujetas a aportes en trabajadores dependientes. Por eso solemos hablar de los 60 meses anteriores.