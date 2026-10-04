La importancia de la documentación en la investigación científica

La astronomía observacional usa imágenes obtenidas con telescopios. Si algo no salió bien en la observación o se encontró un resultado no esperado, se intentará volver a observar el mismo objeto. Es muy difícil reproducir las observaciones astronómicas en las mismas condiciones, porque depende de muchas cosas que no se pueden controlar como temperatura, humedad, vientos, turbulencia en la atmósfera, etc. y porque los objetos que se observan también pueden modificarse. A veces se trabaja con imágenes de archivo y el instrumento con que se hizo ya no funciona o no está disponible en la fecha requerida.