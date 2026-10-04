La "carta al padre" de Sylvester Stallone

Hay una que encabeza el podio. Durante tres días y medio, Stallone, que trabaja como acomodador de cine y busca sin suerte papeles como extra, se encierra en el monoambiente neoyorquino cuyo alquiler no alcanza a pagar para escribir el guion de Rocky. Luego tocará todas las puertas posibles para atraer la atención de algún productor dispuesto a leer la historia. Dos lo harán y le dirán que les interesa filmarla. Stallone tiene una sola condición, simple e inaceptable. Él, un actor ignoto con problemas de dicción por una lesión sufrida al nacer, quiere interpretar el papel protagónico. Lo tentarán con montos inimaginables para que abandone su obstinación. Llegan a ofrecerle el equivalente, en valores de hoy, a dos millones de dólares. Stallone, que solo tiene 100 dólares en su cuenta y ha vendido hasta su perro para subsistir, sigue diciendo “no”.