Ralph Lauren, Dior y Louis Vuitton: el boom de los cafés de lujo

Eran cerca de las cinco de un miércoles cualquiera. Yo pedí un iced chai latte —una preparación de té negro, leche y especias como canela, cardamomo o jengibre que cada vez es mas popular— y mi mamá, una limonada con matcha. Conseguimos una mesa afuera y nos quedamos mirando pasar a la gente por el Upper East Side. No había desfile, partido ni evento al que llegar después y en algún momento, sin pensarlo, dijimos: “qué lujo”. Y eso sí me dejó pensando. La frase —exagerada para dos bebidas en una cafetería— explica bastante bien lo que está pasando con el lujo.