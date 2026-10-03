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Un tiroteo cerca de una universidad de Los Ángeles dejó al menos dos muertos

La Policía acudió al lugar tras recibir informes sobre una gran concentración de personas y escuchó disparos a su llegada.

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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Al menos dos personas murieron el viernes a la noche tras un tiroteo en un centro comercial cerca de una universidad en Los Ángeles, durante una concentración masiva de jóvenes.
  • La policía llegó alertada por la multitud y oyó disparos. Tras el ataque, decenas de personas que estaban en un local cercano fueron demoradas para interrogatorios.
  • Las autoridades mantienen la investigación en la zona para esclarecer el móvil del ataque y buscan a una posible tercera víctima involucrada en el violento suceso.
Resumen generado con IA

Al menos dos personas murieron y decenas más fueron detenidas después de que se produjera un tiroteo el viernes por la noche en un centro comercial situado cerca de un campus universitario en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, informaron medios de comunicación locales.

El tiroteo ocurrió poco después de las 23 (06:00 GMT) en University Plaza, un popular centro comercial ubicado a aproximadamente una cuadra de la Universidad Estatal de California en Northridge, egún informó la agencia de noticias Xinhua en base al diario New York Post.

La Policía acudió al lugar tras recibir informes sobre una gran concentración de personas y escuchó disparos a su llegada.

Tras el tiroteo, decenas de personas fueron detenidas en el exterior de uno de los edificios del centro comercial. Según el informe, muchas de las personas detenidas se encontraban en un local cercano en el momento del tiroteo.

El teniente Guy Golan, un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles, describió al par de víctimas como un hombre y una mujer, y se cree que ambos tienen entre 18 y 25 años de edad, de acuerdo con la estación de televisión local, KTLA.

Golan afirmó que las autoridades buscan a otra posible víctima, señaló KTLA, y agregó que la policía continúa su investigación dentro del lugar y en los alrededores.

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