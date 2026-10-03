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Lawn Tennis ganó y comparte con Cardenales el liderazgo del Regional del NOA

Los “Benjamines” derrotaron 38-34 a Tucumán Rugby y alcanzaron a Cardenales en lo más alto de la tabla, ambos con 20 puntos. Natación y Gimnasia, en tanto, cayó por un ajustado 38-37 frente a Jockey Club de Salta.

Lawn Tennis llegó a los 20 puntos en el Regional del NOA.
Lawn Tennis llegó a los 20 puntos en el Regional del NOA.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lawn Tennis venció 38-34 a Tucumán Rugby en el partido pendiente de la sexta fecha del Regional del NOA y alcanzó a Cardenales en la cima del torneo con 20 puntos.
  • El duelo se había postergado por la reválida del Torneo del Interior. En el otro cotejo pendiente, Jockey Club de Salta superó a Natación y Gimnasia por 38-37.
  • El torneo entra en una ventana de descanso con una pelea al rojo vivo en la cima, donde apenas tres puntos separan a los primeros cuatro equipos de la tabla.
Resumen generado con IA

La sexta fecha del Regional del NOA “A” quedó finalmente completa y dejó novedades importantes en la parte alta de la tabla.  Lawn Tennis venció 38-34 a Tucumán Rugby y alcanzó a Cardenales en el liderazgo del torneo, mientras que Natación y Gimnasia perdió 38-37 frente a Jockey Club de Salta.

Los dos encuentros habían quedado pendientes debido a la participación de Lawn Tennis y Natación en la reválida por las plazas para el Torneo del Interior A 2027.

Los “Benjamines” aprovecharon la oportunidad y llegaron a los 20 puntos, la misma cantidad que Cardenales. La pelea, de todas maneras, permanece extremadamente ajustada: Huirapuca aparece inmediatamente detrás con 19 unidades, mientras que Universitario de Tucumán suma 17.

Para Natación, en cambio, la tarde terminó con sabor amargo. El “Blanco” protagonizó un encuentro muy parejo, pero Jockey Club de Salta terminó imponiéndose por apenas un punto (38-37). Así, Natación quedó con 15 unidades y los salteños llegaron a nueve.

Con la sexta fecha completa, Lawn Tennis y Cardenales lideran con 20 puntos; Huirapuca tiene 19; Universitario de Tucumán, 17; Los Tarcos y Natación y Gimnasia, 15; Universitario de Salta, 13; Tucumán Rugby, 12; Jockey Club de Salta, nueve; y Lince, cinco.

De esta manera, el Regional llegará a la ventana con un escenario abierto en la pelea de arriba. Apenas tres puntos separan a los cuatro primeros y Lawn Tennis consiguió meterse definitivamente en la discusión por el primer lugar.

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