Perdió a su hijo por las adicciones y se convirtió en la voz de miles de familias: “Esto no es ideología, es vida o muerte”

Ese es el punto que Stella cuestiona con mayor vehemencia. Sostiene que, en la práctica, las familias llegan a las guardias en medio de una crisis severa y no obtienen una respuesta articulada para dar continuidad al tratamiento. “Mi hijo entró muchas veces a guardias de hospitales y, así como entraba, se escapaba, porque nadie lo encauzaba hacia un tratamiento”, denuncia. Su crítica se extiende a la escasez de equipos especializados y a las dificultades de acceso a profesionales psiquiátricos en diversos puntos del país.