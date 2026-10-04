"¿Por qué les gusta tanto el terror?": las películas para que los chicos descubran el género sin miedo

Resumen para apurados
- Ante Halloween en octubre, especialistas difunden una selección de filmes para que los niños descubran el género del terror de modo seguro y adaptado a su edad.
- La propuesta abarca desde comedias animadas como Monsters, Inc. hasta obras oscuras como Coraline, basándose en la sensibilidad infantil y reseñas de sitios especializados.
- Esta curaduría permite a las familias compartir ficciones sin generar traumas, educando progresivamente a las nuevas audiencias en el consumo de cine de suspenso.
El décimo mes del año se identifica con la celebración de Halloween. El 31 de octubre se celebra la “Noche de Brujas” el paseo nocturno de niños disfrazados coronará el período que transcurrirá entre ritos y tradiciones. Una de las actividades típicas es ver películas. Los más pequeños se entusiasman con la cuestión de descubrir por qué al mundo adulto le emociona tanto el terror. Piden ver films y, con justo razonamiento, los más grandes les dicen que todavía no es momento. Sin embargo, en los tiempos modernos generar miedo ficticio apto para todo público se volvió casi una cuestión de culto.
Así es que las películas se fueron creando para tener sustos oportunos sin convertir la noche de cine en familia en un desastre. Las clasificaciones por edad son útiles, pero los niños pequeños, los mayores y los preadolescentes pueden reaccionar de forma muy distinta ante las mismas escenas de miedo, por lo que los padres deben tener en cuenta la sensibilidad de cada niño. Common Sense Media, Rotten Tomatoes son sitios webs especializados que ofrecen reseñas detalladas según la edad aportan información a la hora de elegir qué ver.
Algunos títulos recomendados para experimentar el miedo en familia son:
1. Pesadilla antes de Navidad
La película dirigida por Tim Burton, narra la historia de Jack Skellington, el Rey Calabaza de la Ciudad de Halloween, quien descubre la Ciudad de la Navidad y decide transformarla en una experiencia terrorífica. Disney clasifica la película como apta para todos los públicos (PG) dentro de los géneros de animación, comedia navideña, terror y musical. La animación stop-motion le da a la película un aspecto inquietante sin llegar a ser una película de terror pura. Incluso hay un toque de romance entre esqueletos, monstruos y el caos navideño. Para las familias que sientan curiosidad por "La novia cadáver" u otras historias de terror al estilo Burton, esta es una buena opción para empezar.
2. Monsters, Inc.
Para los espectadores más jóvenes, el film da la vuelta a un miedo infantil común: los monstruos también le tienen miedo a los niños. Esto la convierte en una introducción suave al cine de terror para un público que aún no está preparado para una película de casas encantadas, espíritus malignos o zombis. Esta historia apta para todos los públicos se divierte con los monstruos sin exigir que los niños pequeños soporten un terror constante. Los padres que busquen una primera incursión en el terror familiar encontrarán en la comedia la válvula de escape perfecta.
3. Hotel Transilvania
¿Qué ocurre cuando los monstruos clásicos necesitan unas vacaciones? "Hotel Transylvania" envía a Drácula, Frankenstein, la Momia, el Hombre Invisible y una familia de hombres lobo a un lujoso complejo turístico para monstruos. Aquí, Drácula no es simplemente un vampiro. Es un padre sobreprotector que intenta mantener a su hija Mavis alejada de los humanos, hasta que uno de ellos entra en el hotel. Sony clasifica la película, apta para todos los públicos, como animación, comedia y entretenimiento familiar.
Esa premisa hace que "Hotel Transylvania" se centre más en las relaciones familiares y el humor que en el terror. Es una película de monstruos que permite a los niños conocer iconos del terror sin enfrentarse a las versiones más oscuras de esos personajes.
4. Casper
"Casper" es un clásico familiar de Halloween que gira en torno al personaje sobrenatural más inofensivo: un fantasma amigable. Christina Ricci interpreta a Kat, una niña que se muda a una mansión tenebrosa con su padre, interpretado por Bill Pullman, y conoce a su inusualmente amable residente. La película tiene un ambiente de casa embrujada y habla mucho de la muerte, pero combina esas ideas con comedia y ternura. Ese enfoque emotivo ayuda a explicar por qué "Casper" sigue siendo una opción segura para muchas familias que quieren ver películas de Halloween.
5. Hocus Pocus
Las hermanas Sanderson no son precisamente vecinas ejemplares. "Hocus Pocus" traslada a las tres brujas de 1693 al Salem moderno, donde su búsqueda de la eterna juventud convierte la noche de Halloween en un caos sobrenatural.
Las brujas pueden resultar amenazantes, pero el humor desenfadado mantiene el tono divertido de gran parte de la película. Además, contribuyó a que Winifred, Mary y Sarah Sanderson se convirtieran en personajes icónicos de Halloween; Disney las recuperó posteriormente para "Hocus Pocus 2". Es un ejemplo útil de cómo el terror apto para toda la familia puede mezclar peligro real con suficientes toques de humor como para evitar que la historia resulte sombría.
6. Monster House
"Monster House" toma una sospecha común de la infancia —que la casa tenebrosa de enfrente tiene que ser malvada— y la convierte en algo literal. Tres niños descubren que el edificio está vivo y es capaz de tragarse todo lo que cruza su jardín. Esta película sí que da miedo. Common Sense Media señala que la cinta, apta para todos los públicos, se vuelve particularmente oscura hacia el final y la recomienda para preadolescentes en lugar de niños muy pequeños. Sin embargo, para los niños mayores interesados en la caza de monstruos y en una auténtica aventura de Halloween embrujada, una casa de monstruos real es una premisa difícil de superar.
7. ParaNorman
"ParaNorman" se centra en Norman, un niño de 11 años que puede hablar con los muertos. Cuando una maldición centenaria amenaza a su pequeño pueblo, tiene que enfrentarse a fantasmas, zombis y habitantes aterrorizados.
La película de animación stop-motion combina imágenes de películas de zombis con humor y una historia sorprendentemente profunda sobre la empatía, el acoso escolar y el miedo. La película está clasificada para mayores de 7 años, pero Common Sense Media la recomienda para niños mayores debido a sus imágenes oscuras y su contenido maduro. Esa combinación convierte a "ParaNorman" en un puente entre las películas de animación para toda la familia y el terror más tradicional.
8. Coraline
"Coraline" narra la historia de una niña que descubre un mundo alternativo que, en un principio, parece una versión mejorada de su vida. Como es lógico, este trato tiene una letra pequeña aterradora.
La película de animación stop-motion, apta para todos los públicos, transforma su otro mundo en un lugar cada vez más siniestro a medida que Coraline descubre lo que sus aparentemente amorosos habitantes pretenden de ella. Common Sense Media la recomienda para mayores de 9 años y destaca su tono oscuro y sus imágenes inquietantes.
9. La casa con un reloj en sus paredes
El director Eli Roth, más conocido por sus películas de terror para adultos, optó por una cinta familiar. Lewis, de 10 años, se muda a la antigua casa de su tío y descubre un mundo oculto de brujas, hechiceros y peligros sobrenaturales. Universal describe la película como una aventura sobrenatural basada en el libro infantil homónimo de John Bellairs.
Para los niños mayores, supone un paso hacia un terror más sustancial sin llegar a ser una película para mayores de 18 años.
10. Los Cazafantasmas
La película "Los Cazafantasmas" de 1984 demuestra que el terror y la comedia pueden coexistir. Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis y Ernie Hudson interpretan a investigadores paranormales que convierten la eliminación de fantasmas en un negocio antes de que los sucesos sobrenaturales amenacen la ciudad de Nueva York.
Sony clasifica la película, apta para todos los públicos, como comedia y ciencia ficción, aunque sus fantasmas y amenazas demoníacas aportan auténticos elementos de terror. El humor hace que muchos de esos sustos sean más llevaderos.