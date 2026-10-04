"¿Por qué les gusta tanto el terror?": las películas para que los chicos descubran el género sin miedo

La película dirigida por Tim Burton, narra la historia de Jack Skellington, el Rey Calabaza de la Ciudad de Halloween, quien descubre la Ciudad de la Navidad y decide transformarla en una experiencia terrorífica. Disney clasifica la película como apta para todos los públicos (PG) dentro de los géneros de animación, comedia navideña, terror y musical. La animación stop-motion le da a la película un aspecto inquietante sin llegar a ser una película de terror pura. Incluso hay un toque de romance entre esqueletos, monstruos y el caos navideño. Para las familias que sientan curiosidad por "La novia cadáver" u otras historias de terror al estilo Burton, esta es una buena opción para empezar.